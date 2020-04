Ciudad de Córdoba: Llaryora, sin presupuesto para salud y con multas millonarias

El pasado viernes 17 de abril el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba ratificó la Declaración de Emergencia Sanitaria en la ciudad, decretada por el Ejecutivo municipal, que lo habilita a tomar medidas a discreción. Como es ya una costumbre, Llaryora recurrió al Concejo Deliberante para que le den vía libre para actuar y una vez más encontró el respaldo de la oposición radical.

Tras la ratificación de esta carta blanca al PJ en la ciudad, se aprobaron otra serie de proyectos que apuntan a una fuerte regimentación de los barrios y espacios públicos, descargando con dureza las consecuencias de la crisis sanitaria y económica sobre los vecinos. Es así que con la aprobación del uso obligatorio del tapabocas en los espacios públicos de la ciudad, se procedió a la modificación del Código de Convivencia Municipal para establecer sanciones por distintas “faltas” relacionadas al coronavirus, que podrían llegar hasta los 5 millones de pesos. Por no usar barbijo se impone trabajo comunitario. Asimismo, se avanzó en la creación de un registro de comercios incumplidores por sobreprecios.

El reforzamiento de esta política punitiva contrasta, sin embargo, con la realidad de las familias trabajadoras de la ciudad y el descalabro del sistema sanitario municipal.

Sin presupuesto para salud

El hecho de que la Declaración de la Emergencia Sanitaria no disponga ni un solo peso para salud, habla a las claras del rumbo adoptado por el Ejecutivo municipal. El anuncio de la ampliación horaria a 24 horas para la atención de casos febriles, en 50 de los 100 centros de salud de la ciudad, no quedó más que en el plano de la propaganda. Los propios trabajadores municipales rápidamente salieron a denunciar no sólo el faltante de elementos de protección personal e insumos para la atención, sino también la imposibilidad de cumplimiento sin la designación de personal. El reciente caso del personal sanitario contagiado con Covid-19 en el CAPS de barrio Angelelli, grafica crudamente las condiciones en que trabajan los centros de atención sanitaria en las barriadas de Córdoba.

Las improvisaciones de Llaryora no logran ocultar el profundo desfinanciamiento del sistema sanitario que ha sido ampliamente expuesto por las y los trabajadores de la salud, abriendo procesos de organización en los principales hospitales municipales (Hospital de Urgencias, Príncipe de Asturias).

La cuarentena en las barriadas

Las disposiciones aprobadas en el Concejo Deliberante lejos están de resguardar la salud de las barriadas populares puesto que parten del total desconocimiento de su realidad, donde a diario crece la desocupación y el hacinamiento. A la pérdida de más de 16 mil puestos de trabajo en Córdoba, previo a la pandemia, se suman los miles de trabajadores/as precarios. Hoy quienes vivían de changas y trabajos comunitarios directamente se han quedado sin ingresos. Una muestra de esto es el hecho de que sólo el Polo Obrero haya empadronado en una semana a más de 7.000 personas que no perciben ningún tipo de asistencia para demandar la entrega de módulos alimentarios y kits sanitarios. La magra asistencia estatal que reciben algunas familias mediante la entrega de alimentos desde las escuelas no llega a mitigar el hambre que se acentúa en las barriadas y pone en jaque una de las medidas sanitarias más importantes: la cuarentena.

El municipio es incapaz de garantizar las condiciones mínimas para sostener la cuarenta: ni si quiera ha reparado en la provisión de barbijos para cumplimentar con su propia ordenanza. En su lugar amplía el campo de acción de las fuerzas represivas mediante la modificación del Código de Convivencia; días atrás trascendió por diferentes medios la detención de un naranjita, quién se vio en la obligación de salir a trabajar para garantizar el alimento del día. Casos como éstos se multiplican a diario, sin embargo, el Concejo Deliberante está lejos de atender esta situación.

El frente único entre pejotistas y radicales en el Concejo solo encuentra la oposición del Frente de Izquierda. En este sentido desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda señalamos que cualquier emergencia sanitaria debe partir de la disposición de los recursos económicos necesario para dotar a todos los hospitales y centros de salud dependientes de la Municipalidad de equipos de protección, insumos y personal. Exigimos la asistencia social necesaria para defender la cuarentena mediante la efectiva entrega de módulos alimentario y kits de higiene a las familias más carenciadas, como así también una ayuda económica que permita un ingreso igual al costo de la canasta familiar para los/as desocupados.

Frente a un Estado en quiebra la salida no es meter la mano en el bolsillo a los trabajadores. Por el contrario deben proveerse barbijos y kits de higiene y desinfección todas las familias por debajo de la línea de la pobreza que llegan al 40% de la población. Planteamos la creación de impuesto extraordinario a los especuladores inmobiliarios, a los propietarios de grandes superficies y las grandes empresas que operan en la ciudad.

