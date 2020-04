Moreno un distrito azotado por la pandemia y el hambre

La situación en el distrito de Moreno, a medida que pasan los días, se va agravando y se está haciendo insostenible el hambre que sufren nuestros alumnos y sus familiares en los barrios más humildes.

Desde el comienzo de la cuarentena, las primeras entregas de los bolsones fueron muy irregulares. A algunas escuelas llegaban y a otras no. También llegaban diferentes alimentos (en algunas escuelas llegaba mate cocido, leche y galletitas y en otras solo galletitas y mate cocido o te). A medida que transcurrían los días se empezó la entrega cada 15 días, aproximadamente, de bolsones de comida pero eran “raquíticos”, ya de ninguna manera se podría alimentar a alguien durante ese lapso de tiempo.

Actualmente está llegando una segunda tanda de bolsones con una cierta mejoría en la cantidad de productos. Aun así, se siguen sin completar una dieta saludable y nutritiva para nuestros alumnos y sus grupos familiares.

En los primeros bolsones se entregaban un paquete de fideos, arroz, leche, un puré de tomate y una lata de conservas, entre otras cosas. En estas nuevas “tandas” de entregas se pudo relevar que llegaban más alimentos y un poco más variado como huevos, polenta, aceite, etc. Nos hemos enterados que aún hoy en día hay escuelas que no recibieron ningún tipo de alimento para entregar a las familias, es el caso de la secundaria n° 39 (Moreno centro) donde “hubo un error” y colocaron en los cupos para recibir alimento la cantidad de “000” alumnos, por lo cual para la provincia no hay chicos a quien darles la entrega de comida. Desde esa escuela se hicieron los respectivos reclamos, y hasta hubo familias que se acercaron al Consejo Escolar para reclamar, pero hasta el día de hoy no hay ningún cambio y no se entregó nada.

Cabe destacar que Moreno es uno de los distritos más devastados por todas las políticas de ajustes de todos los gobiernos. En las últimas semanas las ollas populares, organizadas por los vecinos y sin ayuda alguna del municipio, se han multiplicado en los diferentes barrios por las necesidades de las familias.

Mientras la población y nuestros alumnos tienen hambre, los consejeros escolares (del Frente de Todos y de Cambiemos) están peleándose desde el 10 de diciembre por el manejo de la caja y no resuelven las problemáticas de las escuelas (infraestructura, mantenimiento, SAE, etc.). Dentro de Consejo Escolar hay un consejero escolar, en pleno uso de sus funciones, con 2 causas penales: uno por títulos apócrifos y la otra por asociación ilícita por defraudación al Estado. Desde febrero de este año, el servicio de alimentación escolar fue municipalizado y ahora está bajo supervisión de Mariel Fernández (FdT) que en vez de resolver las problemáticas del distrito se ocupa de hacer “denuncias penales” para tapar su propia responsabilidad en cada una de las situaciones.

Desde Tribuna Docente exigimos que se triplique el presupuesto para el servicio alimentario. Es necesario bolsones de comida que cubran todas las necesidades alimentarias de nuestros alumnos y de sus familiares. Exigimos la provisión de alimento a todos los alumnos, la universalización a toda la matricula (y no solo a los anotados). La provisión acorde a las necesidades de nutrición de las familias de nuestros alumnos. Es responsabilidad del gobierno provincial y municipal el servicio alimentario y que deben dar una respuesta ya nuestros alumnos. También exigimos que se cumplan las condiciones de salubridad para quienes sostienen esta tarea. Exigimos la distribución de kits de higiene, limpieza y de seguridad a las personas afectadas a la entrega de bolsones de comida