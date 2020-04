Barbijos con sobreprecios: Gabriel Solano pidió que el Jefe de Gabinete de CABA comparezca por los hechos de corrupción

El legislador del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, presentó un pedido de interpelación al Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, por las compras de barbijos con sobreprecios a la empresa Green Salud y el alquiler del hotel BA Central a través de la empresa administradora Midas Hotel Management. El mismo debe ser aprobado por la Legislatura.

Las compras irregulares de barbijos por adquisición directa con sobreprecios a la empresa Green Salud y el alquiler del hotel BA Central a través de la empresa administradora Midas Hotel Management han derivado en un escándalo mayúsculo. Es que a partir de estos dos hechos se ha revelado un entramado de relaciones entre empresarios y funcionarios del más alto nivel del Gobierno de la Ciudad para la adjudicación de compras y contrataciones.

Ambas empresas, Midas Hotel Managment y Green Salud S.A, tiene domicilio en Av. Santa Fe 768, piso 5, CABA. Y sus directores, Ximena Vallarino, Alfaro Díaz Alberdi, Rodrigo Miguel, el ex director de la Corporación Puerto Madero y actual vicepresidente de Cablevisión y Telecom Ignacio José María Sáenz Valiente, el ex funcionario de Larreta y Macri en el Banco Bice Juan Manuel Gallo, y Agustina Olivero Majdalani, presidenta de Corporación Puerto Madero e hija de la ex vice de la AFI, se cruzan en estas empresa y contrataciones con sobreprecios.

Lejos de una respuesta por parte del gobierno, el escándalo ha provocado la renuncia de dos funcionarios; el subsecretario de Administración de Salud, Nicolás Montovio y el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Gonzalo Robredo. Se han presentado 3 denuncias penales que se encuentran en manos de la Justicia.

En declaraciones a los medios, Solano dijo “Reclamamos que el Jefe de Gabinete se presente ante la Legislatura para esclarecer los hechos, las posibles responsabilidades de funcionarios en los delitos de cohecho y tráfico de influencias. La oposición debe pronunciarse sobre este punto. Si los bloques opositores a Cambiemos lo acompañan, el proyecto de citación para que Felipe Miguel de las explicaciones correspondientes tendrá mayoría”.