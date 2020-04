Salta: insisten con un impuestazo en Orán en medio de la pandemia

El Concejo Deliberante de la ciudad de Orán había convocado para el día de hoy a una audiencia pública para debatir el proyecto de necesidad y urgencia del intendente Pablo González, que establece un aumento paulatino de la unidad tributaria que culminaba en un aumento del 100%.

Claramente la convocatoria era un despropósito absoluto ya que violaba la cuarentena obligatoria establecida para prevenir el coronavirus. La audiencia finalmente fue impedida por la intervención policial y del comité de emergencia, pero de haberse realizado estaba claro que debía declararse nula. Ningún vecino iba a concurrir en medio de la cuarentena, menos aún para que se de curso legal a un impuestazo, mucho menos porque se activó el protocolo ante un caso sospechoso del día de ayer.

Ante el impedimento, el presidente del Concejo, Lucas Téves, declaró en medios locales que la audiencia no sería presencial y que los vecinos debían presentar un escrito. Quieren avalar el impuestazo como sea.

El debate en el Concejo se precipitó, porque se cumple el plazo establecido para que se debata el proyecto o de lo contrario queda en firme. En una primera lectura del proyecto el Concejo terminó aprobando por mayoría que no haya ningún aumento. Pero existe un planteo del oficialismo de aumentar en un 100% y actualizar con los índices del Indec.

Está claro que ante la situación excepcional producto de la pandemia, los plazos deberían ser postergados o el proyecto de emergencia quedar suspendido o anulado.

El proyecto fue presentado en febrero por el intendente Pablo González, que apenas asumió en diciembre del año pasado declaró que si no se aprobaba un impuestazo no iba a poder pagar sueldos ni prestar servicios. La misma extorsión de todos los intendentes. Las crisis de los municipios y la garantía de pago de salarios no se puede hacer a costa del bolsillo de los trabajadores, hay que establecer tasas especiales a las grandes empresas como en este caso podría ser a la Seabord Energías renovables y alimentos, ex Tabacal.

Si bien por ahora el intendente reculó y señaló que si los concejales aprobaban congelar la unidad tributaria no pediría el aumento. Pero el tema no está cerrado. Recordemos que en 2007 el intendente Lara Gros impuso el impuestazo haciendo votar al presidente del Concejo Deliberante cuando no correspondía, lo que desembocó en la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza por parte de la Corte de Justicia haciendo lugar a las presentaciones realizadas entre ellas la de la bancada del Partido Obrero. En aquel momento el rechazo popular al impuestazo fue masivo. Hoy llamamos a los trabajadores y al pueblo de Orán a repudiar masivamente este nuevo intento de ataque al bolsillo. Que la crisis la paguen los capitalistas, comenzando por el Tabacal.