¿Vuelven los milicos a la ESMA? ¿La vuelta de página?

Según publica Ámbito Financiero y Urgente24.com (22/4), las Fuerzas Armadas reingresarían a la ESMA, el mayor Centro Clandestino de Detención de nuestro país, para producir barbijos para el personal hospitalario. Solo el titulo de la nota seguramente le revuelva el estomago a más de uno. Pero no termina ahí. Las FF.AA. producirán estos insumos a pedido del ministro de Educación, Nicolás Trotta, con el aval desde ya del ministro de Defensa, Agustín Rossi. Es decir, se valen de una necesidad básica e imprescindible frente a la pandemia, como es la provisión de insumos, para reinsertar a las FF.AA. en la vida civil del país e incluso en un símbolo de la dictadura y de la mano del Ministerio de Educación, cuya función desde ya debería ser otra.

Los argumentos rozan el ridículo: se utilizaría el predio de la ESMA por su gran tamaño (el Ministerio de Educación instalaría 1.000 impresoras 3D) y por su ubicación logística. Sobre dónde colocar las impresoras, claramente se podría hacer en universidades nacionales, hospitales y otras dependencias. La ESMA fue un espacio de horror, por allí pasaron más de 5.000 detenidos-desaparecidos, y las Fuerzas Armadas instauraron el genocidio. Hay cientos de fábricas paralizadas y talleres autogestionados que podrían dar salida a las necesidades de protección higiénica frente al coronavirus. Sobre la logística… la misma estará a cargo del propio Ejército Argentino.

Es un nuevo capítulo del intento del gobierno nacional de “reconciliación” con las FF.AA. La frase de Alberto Fernández “hay que dar vuelta la página” no fue un yerro, fue la expresión de toda una política de reinserción y reconciliación. Por eso el gobierno elige que sea el ejército el que aparezca distribuyendo comida en las barridas más pobres, en lugar de aumentar los escasos recursos que reciben los comedores populares.

La fecha elegida

Este nuevo intento de reconciliación es una provocación al conjunto de las víctimas y familiares del terrorismo de Estado. Este 22 de abril se cumplieron 35 años del inicio del juicio a las Juntas. Habrán pensado que es una buena fecha para dar vuelta la página. La secretaria de Derechos Humanos durante la cuarentena no apareció frente a los tantos apremios ilegales llevados adelante por las fuerzas de seguridad. Su intervención se limitó a pedir la prisión domiciliaria para Jaime, uno de los responsables políticos de la masacre de Once. Para muestra basta un botón.

Así las cosas, los milicos vuelven a ingresar a la ESMA por más que hayan descolgado el Cuadro de Videla.

Los milicos de la ESMA no. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos con las Fuerzas Armadas. 30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos ¡Presente!