San Martín: el distrito con más infectados por Covid-19 de la provincia de Buenos Aires

Según cifras oficiales, el municipio de Gral. San Martín encabeza la lista de casos de Covid-19 de la provincia, con 74 infectados. Esto constituye un 6,2% del total de casos de la provincia de Buenos Aires, que alcanza los 1.181 infectados. En cuanto a la tasa de mortalidad, en San Martín se registran 4 muertes, lo que representa el 5,5% del total de muertes por coronavirus en la provincia. Además, el distrito posee la mayor cantidad de contagiados de entre 0 a 9 años, según el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).

¿Cuáles son las razones por las que un municipio ubicado en el primer cordón del conurbano, que con 450.000 habitantes concentra solo el 2.7% de la población total de PBA, arroje los índices más altos de contagio y mortalidad por coronavirus?

Una crisis que preexiste a la pandemia

Miles de sanmartinenses padecen desde hace décadas la falta de acceso a la vivienda, el agua potable o las condiciones sanitarias mínimas. El hacinamiento y la precariedad son alarmantes en los barrios enclavados en Loma Hermosa, Villa Lanzone, Área Reconquista, Villa Zagala, Maipú y Billinghurst. En el marco del aislamiento obligatorio, gran cantidad de habitantes de estas zonas se encuentran sin percibir ningún tipo de ingreso por ser cuentapropistas o sobrevivir mediante changas. Incluso un amplio sector que se encuentra en esta situación denuncia haber sido rechazado para recibir el insuficiente bono de $10.000 aun cumpliendo con los requisitos que demanda el gobierno. Al mismo tiempo, estos sectores más vulnerables y golpeados por la crisis son las principales víctimas del hostigamiento policial que patrulla los barrios para “garantizar el cumplimiento de la cuarentena”, mientras se multiplican los casos de violencia de género en zonas liberadas.

Una cuarentena selectiva

Por otro lado, crecen las denuncias públicas hacia empresarios que obligan a sus empleados a asistir a los lugares de trabajo, cuando no realizan actividades esenciales, bajo la extorsión “el que no asiste no cobra”, esto además sin cumplir con las mínimas condiciones de seguridad e higiene. Aquí cuentan con la complicidad del gobierno municipal que cede a las presiones de las patronales para continuar o reanudar su producción. Esto explica por qué también San Martín tiene el índice más alto de contagios por contacto, es decir, no se trata de casos importados sino que la transmisión se da por interacción entre infectados.

La miseria en San Martín tiene responsables

La situación crítica en términos de vivienda, educación y salubridad es el resultado de las políticas de ajuste que fueron aplicadas sistemáticamente por todas las fuerzas políticas que en las últimas décadas gobernaron el municipio. Mandato tras mandato, fue alarmante la proliferación de asentamientos y barrios de emergencia. El aumento de la miseria social nunca se detuvo.

Las políticas de ajuste que desarrolló el macrismo en el ámbito nacional y provincial -miles de despidos y suspensiones, cierre de comercios, tarifazos- fueron complementadas en San Martín por el ex intendente Gabriel Katopodis, hoy flamante ministro de Obras Públicas, quien gobernó el distrito durante dos mandatos consecutivos, y actualmente es reemplazado por el que fuera su Jefe de Gabinete, Fernando Moreira. Los tarifazos y paritarias municipales de pobreza son algunas de las políticas que se destacaron durante los últimos años.

Covid-19, dengue y un sistema sanitario desguazado

La situación alarmante que arrojan los datos oficiales sobre contagios de Covid-19 viene a sumarse a la gran cantidad de casos de dengue, que crecen día a día en el distrito. Aquí también San Martín rankea entre los principales focos. Vecinos de barrios enteros vienen reclamando por fumigaciones que nunca llegan, y en su lugar obtienen como respuesta que lo importante es “descacharrear”, desviando una responsabilidad que debe ser parte de las políticas del Estado municipal.

Párrafo aparte merece la situación del personal de salud que se desempeña en el distrito. El caso del Hospital Belgrano fue noticia de alcance nacional por los 20 profesionales contagiados de coronavirus luego de la visita del gobernador Kicillof. Pero este cuadro se extiende: la falta de insumos básicos e infraestructura para hacer frente a la pandemia tanto en los hospitales y centros de atención municipales como provinciales lleva a la máxima exposición de los trabajadores al contagio del virus, que apelan incluso al pedido de donaciones a la comunidad. Tal es el caso de los hospitales Thompson, Marengo y Fleming; o el zonal Eva Perón, todos en situación de absoluta precariedad e insuficiencia en cuanto a camas, respiradores, posibilidad de realizar hisopados, etc.

Una necesidad: el control popular de la cuarentena

En este cuadro de emergencia social es que San Martín atraviesa la pandemia del Covid-19. Por eso es cada vez más imperiosa la necesidad de un control popular de la cuarentena en la que comisiones obreras de seguridad e higiene garanticen que efectivamente se implemente un plan de emergencia acorde a la situación. Por la apertura de los libros del municipio y la reorientación de todos los recursos a la atención de la crisis social y sanitaria.

Por la prohibición real de despidos, suspensiones y rebajas salariales. Por un ingreso mensual de emergencia de $30.000 para desocupados. Por el aumento del presupuesto de salud para abastecer los hospitales del distrito y centros de salud de los insumos faltantes necesarios para la atención de la pandemia de coronavirus, dengue y sarampión y para el aumento de las camas de internación especializada, de terapia intensiva y/o aislamiento que fueran necesarias.

Exigimos reparto gratuito a la población sin recursos de elementos de higiene, lavandina, alcohol en gel, desinfectantes, barbijos, guantes de látex, jabón y de cualquier medicación que -por indicación médica- resulte necesaria para prevenir y atender la pandemia. Provisión de agua potable en todos los barrios.

Aumento de la partida presupuestaria para reforzar los subsidios para los comedores y para la elaboración de dispositivos que permitan su efectivo reparto atendiendo a las necesidades de alerta y prevención por la pandemia.