Villa María: muere otro trabajador víctima de la desidia del Estado

En la ciudad de Villa María, un trabajador de 42 años de edad falleció sin recibir la atención necesaria. Andrés Barbón fue encontrado sin vida en su domicilio luego de que solicitara asistencia debido a un profundo malestar en su salud, y la misma fuera negada por considerárselo por fuera de las “prioridades” sanitarias. Según el medio Villa María Ya el resultado de hisopado realizado post mortem fue negativo.

En tanto que el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la ciudad, en declaraciones a los medios locales, afirma que “los médicos que lo trataron en un principio, descartaron fuera un caso de Covid-19, sino que fue tratado como un cuadro febril e infeccioso, no obstante decidió intervenir Policía Judicial y Científica”. El hisopado se realizara para “determinar si hubo o no delito desde lo jurídico” afirma el director del COE y del Hospital de Villa María.

Según se pudo conocer a través de un audio de WhatsApp del propio Andrés, la victima daba cuenta que se descartó Covid-19 mediante una atención por vía telefónica. Al respecto, Barbón cuenta “No me estoy sintiendo bien, estoy con tos, no me puedo mover de la cama. Me levanto de la cama y me mareo. Llame a la 107, no me dieron ni bola, me dijeron no ser una persona de riesgo, y no cumplir con lo del coronavirus, al 0800 también llame, me dijo que llame a la mutual para que ver que se puede hacer”.

La muerte de Andrés está indisolublemente vinculada a la crisis sanitaria producida por años y décadas de vaciamiento en la salud, que provoca que gran parte de la población carezca de un acceso a la misma, más aun en los tiempos actuales donde el sistema se encuentra totalmente colapsado.

Vuelven a quedar expuestos los límites de la atención del servicio de salud público-privado. Con esta victima ya son varias las personas fallecidas, en plena pandemia, que no recibieron una adecuada atención para salvarles la vida.