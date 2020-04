Córdoba: la docencia sigue recibiendo los aprietes del Ministerio

Piden a docentes que en actividad que cubran los cargos que el ministerio no cubre.

En tanto avanza el reclamo de las y los docentes que luchan cada vez más organizados y organizadas para exigir al gobierno que los genuinos reclamos por un salario de emergencia por cesantía forzosa, por la carga de los MAB (planilla de sueldos que no son generadas por las escuelas o cargadas en el ministerio), a través de las direcciones de las escuelas se exige a las y los docentes que cubran los cargos faltantes.

Si bien la provincia de Córdoba está instalando una gran cantidad de trámites on line, no tiene en funcionamiento un sistema de actos públicos virtual, lo que no permite en tiempos de cuarentena que se cubran las horas cátedras ni los cargos (maestra inicial, primaria, docentes de media, preceptores, coordinadores de cursos directivos, etc.) en ningún nivel.

Sabemos que en algunas escuelas se han cubierto cargos de director, por ejemplo, en período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, por lo tanto, cuando el Ministerio, arbitrariamente lo considera, cubre los cargos.

En clara contrapartida, pone a la docencia en actividad a trabajar a destajo, solventando con sus magros salarios la conectividad y los equipos tecnológicos para afrontar las clases virtuales y obviamente, deja completamente sin cobertura a las y los alumnos que viven realidades de pobreza absoluta.

El apriete es cada vez más cerrado

Hemos relevado denuncias de que algunos directivos exigen que los docentes brinden sus números telefónicos y, si no quieren propiciar los mismos a sus alumnos y alumnas o las familias de los mismos, que compren un chip que “para eso cobran material didáctico”, ítem presentado por la conducción del gremio como una conquista salarial que aun no se ha blanqueado en su totalidad.

En otras escuelas, se pide a los docentes con cursos a cargo que envíen y corrijan los trabajos de alumnas y alumnos de cursos o grados que no tienen docente asignado (por apertura de curso, licencias del titular, etc.) abultando el ya tedioso teletrabajo impuesto por esta situación exepcional.

Las situaciones descriptas son de por sí gravísimas, es por eso que las y los docentes de la provincia de Córdoba:

-Convocamos a un paro “virtual” para el día 4/5.

-Por la cobertura de todas las horas y cargos sin cubrir en todos los niveles tanto provinciales como municipales.

-Por la inmediata implementación de actos públicos virtuales.

-Por la carga de MAB en toda la provincia.

-Por un salario de emergencia para las y los docentes que están sin empleo.