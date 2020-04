Lanús: los salarios municipales en peligro

Los trabajadores deben organizarse contra el ajuste de Grindetti y Kicillof.

Por medio de una entrevista realizada en el programa radial Política del Sur, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti (Cambiemos), declaró que el municipio no estaría en condiciones de asegurar el pago de salarios de sus trabajadores a partir del mes de junio. El intendente aduce la falta de caja municipal, producto de la falta de recaudación por la cuarentena y al incumplimiento en el pago de deudas por parte de la provincia, en lo que concierne a la coparticipación. Grindetti no lo señala, pero el motivo último de este quebranto del tesoro provincial y las cajas municipales es el pago de la deuda externa y los subsidios a las empresas.

El panorama político configurado en el distrito tiene sus raíces en la disputa que existe entre los distintos intendentes municipales y el gobernador Kicillof, en torno a las partidas extrapresupuestarias que la provincia consignó al conjunto de los municipios para hacer frente a la pandemia. Grindetti extorsiona a los trabajadores municipales como parte de un planteo de todos los intendentes para presionar por fondos directos, rechazando un endeudamiento del municipio con la provincia.

Bajo esta orientación política, Lanús no reúne las condiciones materiales necesarias para estar a la altura de las demandas que impone este escenario. Mientras el sistema de salud se encuentra en estado crítico, el gobierno municipal ha avanzado en una operación de rescate al capital, otorgando subsidios y eximiendo a las patronales del pago de impuestos y tasas. Grindetti debería explicarles a los trabajadores municipales por qué hay fondos para los capitalistas y no para el pago de salarios.

A nivel provincial la situación no es distinta. Este lunes se dio a conocer que el grupo de bonistas que posee más del 40% de la deuda provincial rechazó el plan de reestructuración de deuda por 7.100 millones de dólares planificado por Axel Kicillof, sosteniendo que “los términos de la oferta no reflejan la verdadera capacidad de pago de la provincia, no dando lugar a una solución consensuada” (Infobae 27/04). Los acreedores conocen muy bien el historial entreguista del gobernador, que en el mes de enero reculó ante las pretensiones del capital financiero (Fidelity y otros fondos) y terminó pagando 277 millones de dólares en efectivo. El cuadro descripto augura una mayor confiscación para el pueblo trabajador de la provincia.

Los trabajadores deben tomar en sus manos la tarea de defender sus condiciones de vida, siguiendo el camino de la asamblea realizada por los residentes y concurrentes del Hospital Evita. El Partido Obrero defiende fervientemente estos métodos, que contrastan con la posición capituladora de las direcciones sindicales burocráticas. La directiva del Sindicato de Municipales de Lanús se ha integrado al consejo de crisis conformado por el gobierno municipal que viene diseñando toda esta política. Para proteger a los trabajadores del virus no solo se debe avanzar hacia una centralización del sistema de salud, sino también garantizar el pago íntegro de los salarios sobre la base de un impuesto a las grandes fortunas y empresas del distrito. El pago de la deuda y los subsidios a los capitalistas son incompatibles con las necesidades populares.