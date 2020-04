Neuquén: la banca del Frente de Izquierda logró aprobar importantes proyectos

Casas Refugio, Mineros, Clínica Cutral Co, fueron los tres proyectos sancionados. Los mismos fueron expresión legislativa de fuertes luchas por estos reclamos.

La Legislatura de Neuquén sancionó ayer tres importantes iniciativas que fueron presentadas por Patricia Jure, diputada del Frente de izquierda y dirigente del Partido Obrero. La primera fue una resolución por la cual se insta al Estado provincial a la construcción urgente de Casas Refugio o la adecuación de hoteles o albergues para esos fines. La segunda, una declaración por el pago inmediato de los salarios a los obreros mineros, como así también los aportes patronales jubilatorios y cargas sociales adeudadas. Y la tercera, una resolución sobre Clínica Cutral Co, que ya venía con despacho favorable de la Comisión de Trabajo la semana pasada.

El proyecto sobre Casas Refugio solicita al Poder Ejecutivo la habilitación urgente de estos sitios para mujeres víctimas de violencia y su grupo familiar. Pueden ser casas particulares, clubes, hoteles reconvertidos en lugares de alojamiento y acondicionados según los protocolos sanitarios por Covid-19. El proyecto votado estipula que las mismas deben contar con la asistencia profesional de planta permanente y bajo CCT y asistencia legal gratuita.

La votación favorable del despacho por Clínica Cutral Co estuvo precedida de una maniobra para que no llegará al recinto, por la faltas de firmas de los diputados que votaron la resolución. Se buscaba, a través de una maniobra administrativa, paralizar el voto de la misma. Las trabajadoras de la clínica vieron en vivo la sesión, estando atentas a que no pase ninguna "trampa". La iniciativa sancionada interpela al gobierno provincial a resolver de manera inmediata los salarios y aguinaldos adeudados y la continuidad de los puestos de trabajo para los y las 27 trabajadoras de Clínica Cutral Co.

Es indudable que la aprobación de todos estos proyectos fue la expresión legislativa de las luchas que sacudieron la provincia en el día ayer. Es que conmovió la caravana de los mineros que superaron todos los retenes policiales de todas las ciudades en su camino. Y que, al momento de la votación de la declaración, los obreros estaban concentrados, con cantos, bocinas y aplausos, en la negociación en fiscalía, la cual queda a pocos metros de la Legislatura.

En esa línea, la actividad de Patricia Jure y la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, defendió un método: vincular las luchas obreras a la actividad parlamentaria. Buscamos unir esas peleas, por el salario, el trabajo y la defensa del movimiento de mujeres, con nuestra actividad legislativa en donde denunciamos la orientación ajustadora del gobierno y reivindicando el método de la movilización callejera.

Los proyectos aprobados representan una plataforma donde apoyarse para asegurar los cumplimientos de estos grandes reclamos.