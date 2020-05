“Tenemos que construir una alternativa para que gobernemos los y las trabajadoras”

Discurso de Celeste Fierro en el acto del 1° de Mayo del Frente de Izquierda – Unidad.

Celeste Fierro, dirigente nacional del MST, empezó su discurso en el acto del 1° DE Mayo del FIT-U señalando que “estamos asistiendo a una crisis sistémica, donde los principales países capitalistas orientan su política a que la crisis la paguen los trabajadores. Es una muestra que el verdadero virus es el sistema capitalista”.

“Este cuadro plantea a los revolucionarios la necesidad de prepararse porque es necesario un cambio de sistema. Todos los gobiernos capitalistas han actuado igual, más allá de que se trate del derechista Bolsonaro o el centroizquierdista Lopez Obrador”, agregó Fierro.

“El gobierno de Alberto Fernández sigue negociando la deuda para pagarla ahora o más adelante, esta no es una salida. El FMI no se volvió bueno. El gobierno nacional no ha tomado ninguna medida contra los grandes capitalistas, a los que sigue beneficiando como siempre”.

La dirigente del MST destacó que hay que “reconvertir a la industria para producir todo lo que haga falta para combatir la pandemia y para solucionar las necesidades de los trabajadores. Vemos cómo la CGT, junto con los distintos gobiernos, avala los despidos y las suspensiones. Pero como contrapartida avanza también la resistencia obrera” y denunció que frente a ello emprenden un reforzamiento represivo y el ciberpatrullaje. Se refirió también a las lucha del pueblo chileno y la de los chalecos amarillos en Francia.

“Tenemos que construir una alternativa para que gobernemos los que nunca lo hemos hecho: los y las trabajadoras”, cerró Fierro.