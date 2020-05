Deuda impagable de Schiaretti

En los últimos cuatro años creció más del 1.000%.

La crisis de deuda nacional ha conmocionado las quebradas cuentas provinciales. Schiaretti, juntamente con todos los gobernadores, ha salido a respaldar las negociaciones que mantiene Guzmán con los bonistas. En una reunión en la Legislatura este lunes 4/5, el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, informó que Córdoba estaba lanzada a reestructurar los vencimientos de los próximos años, como así también dijo que se había conformado y reunido una “Unidad específica nacional” integrada por todos los gobiernos provinciales y Presidencia.

Schiaretti le teme como a la peste a un default. Resulta que la deuda local se ha tornado impagable para lo que queda del 2020 y definitivamente para 2021, cuando la provincia tenga que desembolsar unos 90 mil millones de pesos o más, que equivalen a casi el 30% del presupuesto provincial. Un default nacional agrava la hipoteca de la deuda usuraria de Córdoba, que en su mayoría se integra en dólares, con intereses altísimos y bajo legislación extranjera. Sin una renegociación de deuda, la quiebra de Córdoba quedará expuesta, si antes no la exponen la baja de la recaudación que ya lleva 22 meses consecutivos o el déficit de la caja de jubilaciones.

En los últimos años la deuda cordobesa creció exponencialmente más de 1.000%. En 2016 ascendía a 18 mil millones de pesos. Actualmente, según el informe mensual del Ministerio de Finanzas local, la deuda alcanza los 172 mil millones. Pero en esa cifra el gobierno no contabiliza: 1) el total de los préstamos contratados que ya se están ejecutando; como los acuerdos con la OFID-OPEC, Deutsche Bank, BBVA, un fondo kuwaití, donde se cuentan solo los desembolsos realizados y no el total por más 320 millones de dólares; 2) los créditos aprobados por la Legislatura y no tomados por falta de oferta, por más de 400 millones de dólares; 3) la deuda flotante, que llevó a emitir cuasimoneda por 9.000 millones de pesos en abril pasado; 4) la deuda con el Banco de Córdoba por préstamos a contratistas contra certificación de obra, y 5) el rojo de Epec (la empresa provincial de electricidad) y de las agencias.

El grueso de la deuda provincial se contrajo entre 2016 y 2017 por medio de títulos internacionales que pagan intereses superiores al 7% en dólares. Esos préstamos fueron contraídos en la apertura de los “mercados” que impulso el macrismo en sus primeros años. Posteriormente cuando esa puerta se cerró, Schiaretti siguió endeudándose con organismos bilaterales y soberanos, y también con el mismo gobierno nacional. Los préstamos se utilizaron para refinanciar deuda, en menor medida, y para obra pública. De esa forma, el gobierno garantizó durante mucho tiempo grandes negocios al capital.

Para justificar semejante malversación, el gobierno alude que se hicieron “obras”, pero justamente allí se encuentra el núcleo del negociado. En primer lugar porque a las obras las hicieron Odebrecht, Calcaterra, Electringenieria, Roggio, entre otros; conocidos nacional e internacionalmente por el sobreprecio. Las coimas cobradas por el funcionariado pejotista han logrado que en Córdoba no se investigue ni una sola causa de corrupción. En segundo lugar, debe analizarse el objetivo de las obras, la absoluta mayoría destinadas a favorecer con rutas e infraestructura a los sojeros, a los capitalistas del turismo, a la especulación inmobiliaria y otras patronales.

Los beneficios que puede tener el pueblo trabajador con relación a esas obras siempre son secundarios y una consecuencia del objetivo principal de beneficiar al capital. Por ejemplo los gasoductos, una de las obras más importantes, nunca llegaron a los domicilios particulares; y por el contrario en los últimos dos años se desconectaron más de 50 mil hogares por no poder hacer frente a los tarifazos. Otro ejemplo tiene que ver con la vivienda. Durante la última campaña electoral, Schiaretti prometió la construcción de 25 mil viviendas; en abril de 2019 la Legislatura aprobó un endeudamiento de 200 millones de dólares con ese fin, pero el crédito nunca se tomó y no se construyó ni una casa. Córdoba sigue con su déficit de 300 mil viviendas.

La factura de este millonario negociado no debe ser pagada por las y los trabajadores con recortes salariales y en las jubilaciones, con falta de asistencia social y presupuesto sanitario, y mucho menos con despidos. Ese es el camino que ahora el gobierno quiere recorrer. La salida pasa por lo contrario. Hay que dejar de pagar la deuda usuraria y corrupta de Córdoba, e investigar las responsabilidades del gobierno, de los prestadores y de los beneficiarios de los créditos. La crisis la deben pagar los capitalistas.