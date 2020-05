Neuquén: Gutiérrez decreta el levantamiento de la cuarentena

Por la presión de las patronales, habilita actividades sin garantizar condiciones sanitarias seguras.

El gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, decretó el levantamiento de la cuarentena para casi todas las actividades comerciales y productivas. Se irán habilitando en tres tandas desde el 6 de mayo, el 11 y para el 18 prácticamente ya solo seguirán restringidas la administración pública provincial y la educación.

Gutiérrez fundamentó la resolución de este “Plan Secuencial de Apertura de Actividades Económicas” en la ausencia de contagios de coronavirus durante los últimos siete días, pero no informa cuántos testeos se realizaron.

Los protocolos de medidas sanitarias del decreto 523/20 se reducen a fijar una distancia social y el uso obligatorio de barbijos. En relación a un aspecto clave como el transporte solo establece una serie de “recomendaciones”, pero sin obligar a las empresas de colectivos a poner en circulación más unidades para evitar aglomeraciones de gente ni a contar con elementos de higiene.

Por otro lado, el gobierno no utilizó la cuarentena para preparar al sistema de salud para un pico de contagios. No entrega los insumos necesarios a los centros de salud, escasean los elementos de protección personal para los trabajadores, faltan camas, respiradores, terapistas y enfermeros. Los trabajadores de limpieza están precarizados y en muchos casos ni siquiera cuentan con ART. El salario de los trabajadores de la salud fue congelado, ya que el gobierno comunicó que no pagara el aumento previsto.

Los enfermeros del Hospital de Centenario denunciaron jornadas de trabajo extenuantes por la falta de personal. La intendenta de Rincón de los Sauces, del mismo partido que el gobernador (MPN), denunció que es mentira que se hayan instalado 450 camas sanitarias en la ciudad petrolera. Lo mismo sucede en zona norte de la provincia, donde todos los casos deben ser derivados al Hospital de Zapala; allí, los trabajadores empezar a recibir insumo recién después de haber publicado una carta abierta reclamando.

Si en este cuadro se liberan actividades es por la presión ejercida por las patronales, muchas de ellas utilizando el ropaje de “Pymes”. La Federación de Entidades Neuquinas había emitido un documento asegurando que si seguía la cuarentena el 36% de las pequeñas y medianas empresas podrían desaparecer en 20 días, sin pagar los sueldos; pero son los mismos empresarios que fueron beneficiados al inicio de las medidas de aislamiento con créditos subsidiados por la provincia por un monto total de 1.356 millones de pesos (Diario Río Negro, 4/5).

Por lo demás, la cuarentena seguirá siendo esgrimida para imponer una regimentación represiva en el marco de una colosal crisis social, rebajas salariales y suspensiones generalizadas. La propia población es la que deberá probar la necesidad de circular, quedando a merced de la policía y la Gendarmería. Esto, en la provincia que fue sacudida por la lucha de los mineros de Andacollo y la represión a sus caravanas.

Necesitamos imponer un control popular de la cuarentena para evitar un desastre sanitario. Reclamamos como medidas elementales un testeo masivo para determinar el grado de contagios real de la población, y que se satisfagan todos los reclamos de los trabajadores de la salud. Por la prohibición efectiva de despidos, suspensiones y recortes salariales, y defendemos el derecho de los trabajadores a luchar por todo esto.