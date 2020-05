Solano: “los que votan esta emergencia de Larreta votan que no haya agua en las villas”

El legislador del Partido Obrero-Frente de Izquierda denunció los superpoderes otorgados y el ajuste contra los trabajadores de la ciudad.

“Es una ley claramente reaccionaria, por lo que dice y lo que no dice. Lo que dice es una confiscación: permite despidos, hay congelamiento salarial, reduce el presupuesto de la ciudad. ¿Qué más quieren? Con eso alcanzaría para decir que esto no lo votamos ni ebrios ni dormidos. Pero uno ve además las necesidades que existen, los problemas que hay en los hospitales, la comida de porquería que se reparte en los colegios, la gente que vice hacinada, enfermeros con tres o cuatro laburos distintos porque llegan a fin de mes, y que este proyecto llamado de ‘emergencia económica’ no da ninguna respuesta a estos problemas. Es más, los agrava”

Poco antes de concluir su intervención en la Legislatura Porteña, el diputado Gabriel Solano (del Partido Obrero-Frente de Izquierda) denunciaba así la iniciativa presentada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y aprobada esta tarde.

En un enfático discurso, y con los trabajadores de la ciudad movilizados fuera del recinto para repudiar el proyecto, Solano demolió punto por punto del mismo y de las declaraciones del oficialismo en su defensa, marcando que poda la mitad de los ingresos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), congela salarios –con una inflación anual del 50% o superior-, habilita el despido de 18 mil municipales precarizados con contratos de locación de servicio y da superpoderes a Larreta para manejar de forma aún más discrecional los fondos porteños.

Sin agua, sin fondos, sin barbijos

El dirigente del PO denunció que el vaciamiento del IVC, que tiene entre sus funciones los planes de urbanización de la ciudad, se produce cuando “en la televisión solo se habla que en la villa 31, la 1-11-14, la villa 20, Fátima, Piletones y compañía no hay agua. Los que voten este proyecto de emergencia están votando para que no haya agua en los barrios populares de la ciudad”. Y señaló que la situación en los mismos, donde crece sin pausa el número de contagios de coronavirus, “es explosiva. Y lo peor: absolutamente previsible. Porque hemos dicho muchísimas veces en esta legislatura que los planes de urbanización eran una farsa, que no avanzaban. Los vecinos venían y lo decían con pelos y señales: no hay agua, no hay vivienda, nos mandan patotas, no tenemos para comer”.

Solano apuntó contra el presidente, que desligó en un reportaje reciente a Larreta de su responsabilidad en esta crisis y sostuvo que “el trabajo de la ciudad es perfecto”. “¡Alberto Fernández, andá a la 31, a Piletones! ¡¿Qué va a ser un trabajo fantástico?! No se puede permitir que se viole el sentido común, especialmente cuando está en juego la vida de las personas. Ya hay seis muertos en las villas”.

Tras enseñar una máscara precaria de las que dan como “protección” en los hospitales porteños -que se sostiene con una banda elástica y cuya ruptura en medio de un hisopado significa para el profesional contagiarse de coronavirus-, el legislador reclamó “¿por qué no va Larreta a hisopar con esta gomita? ¿O su hermana, que negocia con los hoteles de la ciudad? ¿Por qué no va Felipe Miguel, el jefe de gabinete que hace tropelías con su hermano? ¿Hay algo en este proyecto para que tengamos barbijos como la gente los hospitales de la ciudad? ¡Nada!"

Rebeliones

“El otro día nos acusaban de convocar a la rebelión. ¡No exageren! Y miren que yo estoy a favor de la rebelión. Pero acá los que tienen que explicar son los sindicatos que mucho ‘bla bla bla’ contra Larreta pero no quieren pelear realmente´, porque no quieren crear un clima en el país para el laburante no pague la crisis”, manifestó Solano sobre las gremiales kirchenristas como UTE-Ctera y ATE Capital.

El legislador denunció la defensa hecha por Fernández de las rebajas salariales acordadas entre la CGT y la UIA: “como decía Myriam [Bregman, también legisladora del FIT] ‘le bajaron el 25%, qué bueno porque ahora está en su casa y se puede amasar la tarta, no hace falta comprarla en el chino’. ¿De qué hablan? Le están sacando la guita a la gente. Y a los empresarios que están haciendo esto, el 50% de los salarios se los está pagando el estado. Por lo tanto el empresario pone solo el 25%, y menos aún porque se le disminuyeron las continuaciones patronales”. Junto a ello, repudió el reciente comunicado de la Asociación Empresaria Argentina que exige que se negocie con los bonistas de deuda externa y el fin de la cuarentena: “yo le digo a Jaime Campos, el presidente de AEA, ¿vos vas a viajar desde Temperley en el Ferrocarril Roca, y después tomar el Subte C lleno de gente? ¿O vos viajás en helicóptero y en auto con chofer? Es fácil mandar a los laburantes al transporte público a que se mueran en el mientras vos en tu country la pasás muy bien”.

Para concluir, Solano se dirigió a los trabajadores de la ciudad: “esta pelea no termina acá. Porque por haber hecho asambleas en los lugares de laburo, en los hospitales, en los colegios, en las barriadas, tuvieron que recular en algunas cosas. Es decir que si uno pelea puede ganar. ¿O no pasó el año pasado que se reunió esta Legislatura, votó una ley para meterle la mano en el bolsillo a los residentes y concurrentes, y se produjo una rebelión y en un hecho inédito tuvieron que recular en una semana? Tenemos que derrotar esto a través de una fuerte organización popular”.