Con la apertura de los comercios, Sáenz nos lleva a una aventura

Sobre la decisión del gobernador salteño

Este miércoles se dio a conocer que los comercios salteños serán autorizados a abrir sus puertas. Asimismo, en la reunión de diputados provinciales con el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, éste informó que la Provincia ha autorizado 320.000 permisos de excepción para circular. Teniendo en cuenta que la Población Económicamente Activa de Salta, en el 3° cuatrimestre del 2019, era de 301.000 personas (según el Indec), las “excepciones” abarcarán a toda la población en condiciones de trabajar.

Estas novedades transforman en una farsa las coléricas afirmaciones realizadas por el gobernador Gustavo Sáenz, sobre una supuesta intransigencia en la continuidad de la cuarentena. Cuanto más inflexible se muestra en el discurso, más actividades económicas autoriza.

Sáenz encubre con cinismo dicha contradicción y acusa a la población de inconsciencia social. De ese modo, busca la justificación para la represión y el disciplinamiento en los barrios donde predomina la población desocupada, con cobro de multas y secuestro de motos, con la policía del gatillo fácil.

Una aventura con la salud de la población

La decisión gubernamental de reabrir los comercios no está avalada por una opinión científica. De hecho, la ministra de Salud llegó a afirmar el lunes 4 de mayo pasado, en FM Aries, que no tienen certeza que no haya circulación de portadores asintomáticos en la población. La ceguera se corresponde con la falta de testeos masivos y un criterio de muestreo objetivo sobre la población, que es lo que recomendó en una entrevista por FM La Cigarra (22/4) Marcelo Nallar, gerente del Hospital Oñativia. “El secreto para salir de la pandemia son tests masivos”, dijo. Confirmó que hay muchos casos asintomáticos y añadió que “una pandemia se combate con la ciencia, no con los militares”, en clara alusión a la política represiva de Sáenz.

Sin embargo, Sáenz solamente ha autorizado 250 tests sobre una población de 1.200.000 habitantes.

La continuidad de la cuarentena es responsabilidad del Estado

La aceptación social de la reapertura de los comercios está basada en una fuerte presión por parte de las empresas, que desde hace un mes lo vienen reclamando con el argumento de la caída de su patrimonio por la cuarentena. Pero también se debe al reclamo de miles de vendedores ambulantes, feriantes y permisionarios de estacionamiento medido, que sin auxilio estatal de ningún tipo, han sido arrojados a una situación crítica. La responsabilidad de Sáenz, por esta situación, es compartida con el presidente Alberto Fernández, que no destina recursos masivos para que el sector cuentapropista pueda quedarse en casa.

La apertura de los comercios no responde a una verificación de la situación del sector. No se realizó la apertura de los libros, que permita separar la paja del trigo. Esto es, del padrón comercial de más de 10.000 registrados, en el que hay una amplia gama que va desde el kiosco familiar hasta la gran actividad comercial, hay seguramente diferencias de espaldas para soportar la cuarentena. Y en el caso de los más débiles de la cadena, si es necesario se puede aplicar una política de salvataje con fondos públicos, para garantizar la continuidad de la cuarentena y no poner en peligro la salud de la población.

Desde el Partido Obrero hemos presentado una orientación política diferente a la del gobierno para enfrentar esta crisis. Testeos masivos, centralización en manos del Estado del sistema de salud público y privado bajo control de los trabajadores de salud; designación de todos los profesionales que hoy se necesitan para enfrentar la epidemia. Prohibición de despidos y licencias sin afectar el salario. Junto a ello, la asistencia alimentaria y pecuniaria para toda familia desocupada como reclamó el miércoles el Polo Obrero en todo el país.

Reclamamos, para sostener esta política, la constitución de un fondo con un aporte extraordinario de las grandes actividades económicas que operan en la provincia para poner en marcha todas estas medidas.