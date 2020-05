Congreso Nacional: Frente de Todos y Juntos por el Cambio votan contra impuesto a las grandes fortunas

La diputada Romina Del Plá denunció que En la sesión de Diputados de este miércoles 13, la primera desde la declaración de la cuarentena, los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio votaron en contra e impidieron el tratamiento del proyecto de impuesto a las grandes riquezas.

La diputada por el PO-FIT, Romina Del Plá señaló en la sesión que “es fundamental votar el impuesto a las grandes fortunas. Escuchamos a muchos diputados agitar que hay que poner un impuesto a los ricos, ¿dónde está el proyecto?, ¿cuándo se vota? Planteamos gravar las fortunas personales mayores de 100 millones de pesos, las ganancias bancarias, las grandes tenencias de tierras, las ganancias extraordinarias de las empresas para asignarlos al sistema de salud para que haya insumos y no sean los primeros que se enferman los trabajadores de la salud, enfermeros y enfermeras. No hay presupuesto para la salud pero sí para la deuda externa. Debemos votar un impuesto a las grandes fortunas para recursos para pagar $ 30.000 de salarios de cuarentena porque con $10.000 no vive nadie, desocupados menos y sin alimentos menos en los comedores, menos aun”.

Del Plá dejó en claro que con esas condiciones no hay forma de sostener la cuarentena y se coloca en peligro la salud de millones de trabajadores, por eso hay conflictos obreros crecientes, como los de los trabajadores del Sutna, los mineros de Andacollo, La Nirva en La Matanza, los docentes de Chubut, y tantos otros. “No gravan a quienes concentran la riqueza y siguen profundizando la sangría de los recursos nacionales con el pago de la deuda”, denunció nuestra compañera.

La realidad es que no hay “voluntad de poner en marcha el Congreso para tratar las necesidades más apremiantes de la población trabajadora y las medidas que exige el combate a la pandemia. “El oficialismo gobernó todo el último período a puro Decreto de Necesidad y Urgencia y es una hipocresía que escuchemos a Juntos por el Cambio rasgándose las vestiduras porque ellos dejaron pasar todo esos DNUs para hacer y deshacer. Los únicos que reclamamos que haya sesión desde el principio del aislamiento obligatorio fuimos el Frente de Izquierda”, concluyó Romina.

