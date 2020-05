Santoro y el kirchnerismo insisten con el mito del desendeudamiento

Ponele. Pero el kirchnerismo también tomó deuda. Debés saber que luego del canje 2005 la deuda era de u$s 125.000 millones. Y 6 años después, en el 2011, superaba los U$s 200.000 millones, a pesar de que se había pagado otro tanto. Que el desastre de Macri no oculte esto. https://t.co/K0NgNv6HqQ