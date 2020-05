Artistas, intelectuales y docentes universitarixs apoyan el proyecto de impuesto a las grandes fortunas presentado por el FIT-U

Presentamos aquí el texto en su apoyo y las firmas que ya llegan a 500.

Desde el Frente de Izquierda Unidad convocamos a intelectuales y profesores universitarixs, compañeras y compañeros del ámbito de la cultura y el arte, para que apoyen con su firma el proyecto para establecer un impuesto a las grandes fortunas presentado al Parlamento desde nuestras bancas, por los diputados Romina Del Plá y Nicolás del Caño.

Presentamos aquí el texto en su apoyo y las firmas que ya llegan a 500, entre las que se encuentran las de: Abraham, Facundo; Acha, Omar; Alabarces, Pablo; Audivert, Pompeyo; Barone, Patricia; Barraco Ángel; Benítez, Florencia; Camarero, Hernán; Cantamutto, Francisco; Carpintero, Enrique; Célico, Antonio; De Vega, Hernán “El Cabra”; Féliz, Mariano; Forte, Miguel Ángel; Ghigliani; Pablo; Gómez, Raúl; Grüner, Eduardo; Hermida, María Raquel; Hernández, Juan Luis; Kohan, Martín; Lenta, Juan; Leonelli, Daiana; Luchía, Corina; Lucita, Eduardo; Mangiantini, Martín; Mangone, Andrés; Mangone, Carlos; Paissan, Gabriel Hernán; Petruccelli, Ariel; Remedi, Claudio; Sava, Alberto; Schneider, Alejandro; Schorr, Martín; Spregelburd, Rafael; Toporosi, Susana; Wainer, Andrés…

Intelectuales, artistas y trabajadorxs de la cultura apoyamos el Proyecto de Ley de Impuesto Extraordinario a los grandes patrimonios presentado por el FIT-U

Les abajo firmantes, intelectuales, artistas y trabajadorxs de la cultura damos nuestro apoyo al Proyecto de Ley de Impuesto Extraordinario a los grandes patrimonios y a las altas rentas por la emergencia sanitaria ante la pandemia del covid-19 presentado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad.

El proyecto del FIT-U establece impuestos extraordinarios a los grandes patrimonios, los bancos privados, las altas rentas, la gran propiedad agraria, y las viviendas ociosas de mayor valor. Alcanza a unas 15.000 personas (el 0,03 % de toda la población) e implicaría fondos por más de 15.000 millones de dólares para ser utilizados exclusivamente para dar respuesta inmediata a las necesidades sanitarias y sociales, entre otras, elaboración e importación de material sanitario y contratación de personal de salud; un salario de cuarentena de $30.000 para todos los trabajadores que no tengan licencias pagas por sus empleadores, desocupados, empleados de servicios eventuales, trabajadores de casas particulares, monotributistas de las categorías A y B, y cuentapropistas; y un plan de construcción de viviendas populares. Disponiendo, a su vez, de un mecanismo de control de las y los trabajadores para no dejar el uso de los recursos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Ante una situación extraordinaria es necesario tomar medidas extraordinarias para enfrentar una escalada mayor en la catástrofe social y económica que ya está recayendo con mayor fuerza sobre los trabajadores, sus familias, y los más vulnerables. El mencionado impuesto a las grandes fortunas es parte de un programa de conjunto que necesitamos para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social. Una salida que debe comenzar por el no pago de la deuda fraudulenta y la nacionalización del sistema bancario y el comercio exterior, para poner el ahorro nacional y los recursos del país al servicio de atender la emergencia social y sanitaria. Es decir, una salida integral de la clase trabajadora, la que tendrá lugar con la lucha de lxs millones de trabajadorxs y las grandes mayorías populares.



Ver proyecto completo aquí:

Firman:

