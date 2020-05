En el Hospital Garrahan, el paro de un sector arrancó compromiso de medidas contra el Covid-19

Se trata del área que atiende los casos de coronavirus y está más expuesto al contagio.

En horas de la mañana, personal de enfermería del Cim 74, área del Hospital Garrahan donde se atienden niñas y niños con contagio de Covid-19, realizó una asamblea donde resolvieron un paro por 24 horas en reclamo de reivindicaciones urgentes de los trabajadores. Los mismos denuncian que el pasado viernes la dirección improvisó una serie de modificaciones edilicias para utilizar toda la sala para tratar pacientes de Covid-19, mientras ahora se usa solo una parte para tal propósito. Al poco tiempo de iniciada la medida se realizó una reunión entre los trabajadores y Dirección Médica, en donde se asumió el compromiso de más y mejores Elementos de Protección Personal, entre otros reclamos.

Las enfermeras denuncian que en estos dos meses de cuarentena no se tomaron las medidas edilicias, de insumos y sanitarias correspondientes, y que estas medidas son de carácter improvisado y no atacan al fondo del problema: faltan elementos, falta personal de enfermería y limpieza, los insumos son de mala calidad, etc. Esta improvisación agrava más las condiciones de trabajo y la posibilidad de nuevos contagios.

AHORA | Paro en el Garrahan. Se trata del área que trata los casos de COVID-19. Denuncian improvisaciones de la Dirección del hospital que los expone a nuevos contagios pic.twitter.com/YiaQh1d4eb — Prensa Obrera (@prensaobrera) May 18, 2020

Desde la Dirección de Enfermería responsabilizaron de la situación a la rotación del personal – medida que se hace para preservar a los trabajadores frente al contagio-, cuestión que fue replicada por los trabajadores, quienes señalaron la necesidad de contratar más personal durante la pandemia y de garantizar los elementos sanitarios correspondientes.

El paro fue apoyado por la Junta Interna de Ate, en el hospital, lo que constituyó una respuesta de las y los trabajadores ante una situación que tiende a agravarse. Luego de la reunión con las autoridades, el personal decidió levantar el paro hasta el día miércoles, donde evaluarán el avance de los compromisos asumidos.

Desde la Agrupación Naranja y la Junta interna apoyamos las medidas y la organización de las y los trabajadores del área y estaremos atentos al cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades del hospital. Mañana se realizará una asamblea general del hospital, virtual y presencial, donde se tocaran este tema y todas las reivindicaciones de los trabajadores. Allí se discutirá qué pasos seguir en el cuadro de la pandemia.