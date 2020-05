La Izquierda Diario–Pts ataca al Sutna y la conquista del salario

En un texto plagado de mentiras y falsificaciones, la izquierda diario y el Pts muestran hasta el final su política liquidacionista, faccional y por fuera de la acción de la clase obrera argentina. Mientras el conjunto de los medios de comunicación nacionales han hecho notar (en muchos casos con preocupación) que el sindicato recuperado del neumático conquistó que se abonara a todos los trabajadores el 100x100 de su salario, el PTS (granate-izquierda diario), oculta conscientemente ni más ni menos que este pequeño “dato”. En primer lugar, ocultan que tanto Bridgstone como Pirelli se habían allanado con anterioridad al pago del conjunto del salario neto de los trabajadores frente a la negativa del Sutna de aceptar cualquier rebaja salarial. Con total claridad, el pago total del salario neto de Fate no se hubiera podido lograr sin la conquista en el resto de las fábricas del neumático. De esta manera, la primera conclusión que debe estar destacada es la importancia estratégica de la recuperación de los sindicatos y, en particular, la recuperación del Sutna. Esto se verifica en las suspensiones que firmaba la violeta de Pedro Wasiejko al 75% del salario que entraban en vigencia en Fate, aun cuando la organización en esa fábrica estaba en manos de compañeros combativos. Ni siquiera es necesario tener algún contacto con los trabajadores del neumático para conocer esta información, ya que durante todo este período de cuarentena, el Sutna hizo público sistemáticamente cada detalle de la situación con las patronales.

Tratándose de un sindicato nacional recuperado, cualquier aprendiz de periodista hubiera recalado, antes que nada, en qué sucede en el resto de las grandes fábricas del neumático en la Argentina. Desde el título del artículo se encuentra la falsificación, “El Sutna acordó con Fate el salario y el comienzo de la actividad productiva”. En ningún momento, el artículo señala que se trata de todo el salario neto para los trabajadores de Fate ni la situación de las otras plantas, ni las medidas de lucha que se desarrollaron para conquistarlo. Es elemental en cualquier crónica de un suceso del movimiento obrero destacar cuál fue la acción de los trabajadores. El PTS evade el acampe que realizaron los trabajadores de Fate y el Sutna durante días en las puertas de la planta de San Fernando, y la movilización a las puertas del Ministerio de Trabajo en el marco de la cuarentena. Es evidente que las flagrantes omisiones del Pts tienen que ocultar una lucha y las conquistas previas que prepararon el objetivo en Fate, para ocultar precisamente que el objetivo de esa lucha fue conquistado.

Mientras la burocracia sindical pacta con la Unión Industrial una rebaja salarial para el movimiento obrero, emerge la organización obrera recuperada defendiendo los intereses de los trabajadores. En este punto hay que señalar que los planes de subsidios ATP no han cambiado la política de las patronales en la Argentina. Hasta el propio Alberto Fernández se mostró decepcionado, ya que las patronales que recibieron el subsidio exigen a los sindicatos una reducción salarial generalizada. Esto sucede en innumerables fábricas y gremios. Para que quede claro, es el gobierno nacional quien subsidia a las patronales con plata de la Anses, no el sindicato. El gran triunfo del Sutna consiste en haber rechazado cualquier ataque salarial a los trabajadores del neumático, haber tomado medidas de lucha frente a la patronal que descontó salarios y no aflojar mientras la burocracia sindical entrega los salarios en bandeja a las patronales. Cabe recordarle a los lectores, que el Estado ya viene subsidiando a la patronal de Fate hace más de un año, cuando los trabajadores de Fate, junto con el resto de los trabajadores del gremio y el Sutna libraron una enorme lucha contra el procedimiento preventivo de crisis presentado por la patronal. Allí se derrotó el intento de despidos de más de 500 trabajadores y la imposición de un nuevo régimen laboral en Fate. En lugar de atacar al gobierno, el Pts elige atacar desde el título al sindicato recuperado, toda una definición de clase.

El “comienzo de la actividad productiva”

Nuevamente, el Pts incurre en una falsificación absoluta. Señala que el Sutna “ha acordado el comienzo de la actividad productiva”. ¡El Pts no dice una palabra denunciando al gobierno de Alberto Fernández por habilitar la producción de neumáticos hace más de un mes! Por supuesto, el redactor de Izquierda Diario oculta que desde la flexibilización de la cuarentena para la industria del neumático no se ha retomado la producción en la inmensa mayoría de las fábricas producto de la discusión abierta con las patronales respecto del salario y los protocolos sanitarios. Desde el día uno de la cuarentena, el Sutna ha peleado por la discusión de protocolos obreros frente a la pandemia. Todo esto publicado en tiempo y forma por la dirección del Sutna. La falsedad de que el Sutna “acepta los protocolos patronales” no podría ser más peligrosa. En primer lugar, las exigencias del sindicato desde que comenzó la cuarentena han sido enviadas a todos los trabajadores. Por otro lado, la batalla por el cumplimiento del conjunto de las medidas sanitarias se dará en el mismo reingreso de los trabajadores. Cómo señalaron los compañeros del Sutna en diferentes comunicados, se realizaron exigencias por carta documento y las plantas han tomado una serie de medidas a partir de las exigencias del sindicato, que deberán ser puestas a prueba en la realidad.

Para esto han sido recuperados los cuerpos de delegados, las seccionales y el sindicato nacional. Cada compañero de la organización obrera estuvo, está y estará presente en cada uno de los sectores de todas las fábricas para pelear por los protocolos sanitarios. Ya se ha anunciado que el retorno a la producción se dará con dotaciones reducidas de trabajadores para poner a prueba los protocolos de las autoridades sanitarias nacionales y pelear cada elemento que los trabajadores entiendan que puede atentar contra su salud. En este sentido, el “olvido” del Pts sobre la conquista de todo el salario de los trabajadores del neumático es verdaderamente una cuestión de clase. Como hemos señalado en Prensa Obrera, la conquista del salario permite que cada trabajador no sea empujado a trabajar en cualquier condición para obtener su fuente de sustento. El problema del salario y la salud de los trabajadores es un único problema para todos los trabajadores. Otra “omisión” del Pts, es que haber logrado el 100x100 del salario es sobre la base de la última paritaria del Sutna, que al día de hoy, continúa por encima del aumento inflacionario. El Pts ataca al sindicato que defiende el sustento de los compañeros en todos los planos.

Para muestra, un botón

El Pts ha realizado una denuncia penal contra la patronal de Fate -sin discutir con ningún miembro de la organización ni consultando a los trabajadores sobre esta acción- a raíz de un caso de Covid-19 de un guardia de seguridad de la planta de San Fernando. En ese momento, solo se encontraba un pequeño grupo de trabajadores de convenio de mantenimiento. El Sutna, frente a la negativa patronal, tomó la decisión de realizar los hisopados a los compañeros. Los resultados dieron negativos, para tranquilidad de las familias de los compañeros. Dicho esto, la denuncia penal derivará en el envío de inspectores por parte de la justicia. Existe obviamente, una enorme posibilidad que la justicia falle a favor de la patronal, ya que, según las magras leyes sanitarias, Fate podría demostrar su cumplimiento. Se trata de un acto de irresponsabilidad, antiobrero, por parte del Pts que ha optado por su cuenta acudir a la justicia burguesa para que dirima si una patronal cumple o no con los requerimientos sanitarios. Ajustados a los decretos presidenciales, la justicia puede, incluso, condenar a la organización obrera si se saliera de los estrechos márgenes de la ley burguesa. El Pts ha entrometido a la justicia confiando más en ella que en la organización obrera. Quienes se llenan la boca hablando de “democracia sindical”, actúan de espaldas al conjunto de los trabajadores. El Pts elige la justicia burguesa al control obrero. Sin lugar a dudas, seguirán siendo los compañeros y su organización quienes resguardarán su salud, incluso, contra fallos judiciales que puedan perjudicarlos. Se abre una nueva etapa en la discusión y lucha por los protocolos sanitarios, donde los protagonistas serán los trabajadores, no los jueces.

Los sindicatos recuperados

Por último, el Pts-LID-Granate denuncia que debiera haberse realizado una asamblea general para definir el acuerdo. No repara en que, en estas condiciones, la burocracia sindical, las patronales y el gobierno han aprovechado para avanzar sobre los trabajadores, es decir, exactamente lo contrario que en el Sutna. Es muy evidente que el Pts ha perdido la brújula por completo y ha caído en el democratismo más vulgar (una vez más). La clave para entender que el Pts proponga reunir a más de dos mil trabajadores en un solo lugar en el marco de esta pandemia (¡¡para definir si acepta o no que se les abone todo el salario!!) no se debe solo despreciar esta posición por lo ridícula. Se trata de un problema de fondo. El Pts (y no solo el Pts) entiende que las organizaciones obreras recuperadas son “aparatos” y que la acción de los trabajadores debe ser solo “desde las bases”. Esta orientación los llevó en su momento a carnerear el paro general convocado por la CGT cuando dirigieron temporalmente la comisión interna de Kraft. En ese momento decidieron “consultar a las bases” sin definirse por desarrollar a fondo el paro general, por considerarlo un “paro burocrático”.

Los sindicatos recuperados, en este caso el sindicato nacional del neumático, llevan cuatro años de contraste permanente con la burocracia sindical de todos los pelajes y conforma un punto de referencia para todos los trabajadores que luchan. Las paritarias por encima de la inflación, la lucha contra los despidos y la defensa del convenio colectivo y las condiciones laborales, la lucha contra el cambio de régimen en Pirelli, el PPC de Fate, la lucha exitosa contra los despidos discriminatorias en Bridgestone, la reorganización obrera en las plantas cordobesas, el método de las asambleas generales, el debate permanente en los cuerpos orgánicos del sindicato y la lucha contra los recortes salariales y la salud de los compañeros son algunos ejemplos, junto con la acción activa por el reagrupamiento del clasismo en todo el país. La política desarrollada por el Pts solo demuestra su incapacidad para desarrollar un planteo de clase y la incapacidad para ponerse al frente ni de una comisión interna, ni de un sindicato, ni seccional, ni ningún sector de alguna fábrica de la Argentina en términos clasistas.