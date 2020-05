¿Para qué vino Alberto Fernández a Tucumán?

En una visita relámpago, que incluyó una escala en Santiago del Estero, el presidente, Alberto Fernández, estuvo en Tucumán durante los días jueves y viernes.

La visita fue presentada como una vidriera para anunciar un ambicioso plan de obras públicas; y se desarrolló en el mismo momento en que se conocía la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza, en que está implicada la policía provincial –algo sobre lo cual el presidente no hizo mención.

Fernández llegó acompañado por Gabriel Katopodis -ministro de Obras Públicas de Nación-, para inaugurar una planta de líquidos cloacales, que aunque estaba terminada desde hacía bastante tiempo no se inauguraba oficialmente por la sencilla razón de que se estaba buscando un momento político oportuno para hacerlo. El gobernador Juan Manzur es un “tiempista”: la apertura de las obras públicas están al servicio de la propaganda política, y no de las necesidades de la población.

Fernández no tuvo empacho en prometer, convenio mediante, un plan de obras públicas por la sideral suma de más de $2.300 millones. Luego Manzur, exultante, anunció que se trataban de $ 11.000 millones, para 67 obras de infraestructura en todo el territorio provincial, incluido financiamiento para obras en la Universidad Nacional de Tucumán.

Lo cierto es que en la provincia no se hacen obras de envergadura desde hace muchos años -durante el primer mandato de Manzur, no se hizo ni una sola obra de infraestructura de importancia. El presupuesto provincial para este rubro prácticamente no existe: simplemente unos pocos pesos para reparaciones, pero ninguna construcción de relevancia. Solo basta recordar el escándalo que significó la obra inconclusa del centro para atención de adictos del Barrio Costanera, años demorada a pesar de tener un presupuesto bastante modesto.

Parece contradictorio prometer faraónicas obras públicas cuando, en realidad, nos dirigimos a un prolongado período de ajuste, para que puedan cumplir con los acreedores externos en tiempo y forma.

De hecho, lo que Fernández busca en Tucumán y en Santiago del Estero es apoyo político para sus negociaciones con los fondos especulativos, que tienen en su poder una parte de la deuda externa argentina, y que de llegar a “buen puerto” lo harán en función de un gran ajuste de los presupuestos nacionales y provinciales.

El tercer asunto que trajo al presidente a la provincia es posiblemente el que más le importaba al gobernador: la ayuda financiera nacional. Las cuentas provinciales están al rojo vivo; no como producto de la cuarentena, sino desde mucho tiempo antes. A fines del año pasado, el gobernador debió pedir un crédito del banco Macro para acomodarlas y para poder pagar sueldos y aguinaldo. Con la excusa de que no cerraban, a principios de este año, se negó a abonar las cláusulas gatillo acordadas con los docentes, con estatales y con trabajadores de la salud. El gobierno provincial no tiene ninguna oportunidad de cerrar las cuentas del año 2020 sin ayuda nacional; ni siquiera se puede garantizar el pago de los sueldos del primer semestre sin aquella.

La función en la comitiva del ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, fue la de acordar con los gobernadores esta ayuda nacional y el correspondiente ajuste exigido por la nación.

Un verdadero plan de obras públicas es incompatible con el pago de la deuda externa. Los recursos nacionales y provinciales deben ser puestos al servicio de las necesidades de los trabajadores y no de los especuladores. En esa perspectiva milita y desarrolla el Partido Obrero.