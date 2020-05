Villa Azul desde adentro: “estamos atrapados con el coronavirus y con el hambre que vienen provocando desde afuera”

Con 174 casos en el barrio, entrevistamos a distintos vecinos que comentan cómo se vive bajo el cercamiento policial.

A solo pocos días de que se dieran a conocer los primeros datos de contagio comunitario en Villa Azul (Quilmes-Avellaneda) y con unos 174 contagios detectados, PrensaObrera.com dialogó con Cesar, Lorena y Arturo, todos ellos vecinos del barrio que han quedado aislados compulsivamente tras el cercamiento policial ordenado por el gobierno. Los vecinos también dieron a conocer que en horas de la tarde de este miércoles convocan a una asamblea para resolver un curso a seguir por sus reivindicaciones.

Cesar: Es una situación muy complicada porque estamos atrapados con el coronavirus adentro y con el hambre que vienen provocando desde afuera, porque nos están aislando. Es una situación muy desesperante para los vecinos no poder tener un plato de comida para los chicos, no poder tener una galletita e ir a comprar con lo poco que te queda a los almacenes cercanos que están cerrados, que no tengan lo que necesitas. Ellos [el Estado], en los medios de comunicación plantean de que están haciendo testeos masivos y no es así; que están entregando mercadería, pero es super insuficiente.

Lorena: Desde el municipio no tenemos ningún apoyo. El domingo estuvieron entregando un bolsón de mercadería con un pollo y un poco de verdura. Ayer hable con los chicos del municipio y me dijeron que hasta el viernes no nos van a dar nada. Estoy pidiendo que nos vengan a tomar la temperatura aunque sea. Por mi zona estamos abandonados, no vienen los médicos, no nos dan cosas para higiene, no nos habilitan alimentos, la situación está muy crítica. En el pasaje 6 y pasaje 7 somos 27 familias que no tenemos ayuda de nada. Del lado de Ramón Franco están las cámaras y están trayendo ayuda, pero del polideportivo para este lado estamos olvidados.

¿Cómo ven las medidas tomadas por el gobierno en el barrio?

Arturo: Hasta ahora no se acercó ninguna autoridad. Pasaron una sola vez, te dejan la mercadería en la puerta y nada más. La mercadería es para una sola vez lo que trajeron, una vergüenza. Los vecinos son los que se mueven y andan fijándose como pueden ir solucionando.

C: Acá en el barrio hay mucho debate con respecto a eso. Hay vecinos que dicen que está bien y hay otros que decimos que no está bien. Para un sector de vecinos, que nos estamos organizando, vemos que la cuarentena que necesitamos para los barrios humildes, en los barrios pobres y trabajadores, es otra, que no es esta misma que ellos están implementando.

¿Están recibiendo elementos de limpieza y desinfección?

L: Nada. Entregaron una bolsa sola con un pollo. En otra bolsa me entregaron cinco naranjas, cinco papas, cinco cebollas. En otra bolsas un kilo de azúcar, un aceite, una leche en polvo, dos fideos, un arroz, un puré de tomates y una lenteja. Eso nos dieron el domingo y tenemos que tirar hasta el viernes que nos van a dar un refuerzo de pan y un poco de alimento fresco. No nos dieron alcohol, no nos dieron lavandina. Y sabes que es lo gracioso, que quieren que nos mantengamos en casa. Si uno tuviera la asistencia que nosotros necesitaríamos yo me quedo en casa, porque para mí no es agradable andar en la calle tratando de conseguir los recursos para mis hijos y corriendo el riesgo de ser una de las infectadas.

C: La desinfección de las calles la están haciendo solamente en las partes donde están las cámaras. En la parte donde estamos nosotros no han pasado. Nosotros somos de la parte Wilde (Avellaneda), pero de la otra parte de donde están las cámaras, del polideportivo nuevo para atrás. Estamos olvidados.

¿Cómo reciben la presencia de las fuerzas policiales en el barrio?

C: Nosotros desde un principio supimos que las fuerzas policiales nada tienen que hacer en el barrio. Que no están para hacer controles del coronavirus sino que están para meter miedo y meter represalias a los vecinos. Hemos hecho un cacerolazo pidiendo que nos bajen mercadería y elementos de limpieza y la respuesta que tuvimos es perseguir a tres vecinos del barrio con más de cinco efectivos, cercándonos, y tratando de imponer la fuerza de la autoridad.

L: Yo no quiero policía, no quiero seguridad, quiero un médico y quiero soluciones. Nosotros nos juntamos para hacer notas y tratar de pedir y hacernos escuchar, porque acá no se hace nadie presente. Hay una familia que tuvo contacto con gente que tuvo el virus y pensé que iban a mandar la ambulancia, porque les pedí que la traigan, y la familia tuvo que moverse hasta la punta del barrio para poder hacerse el test.

Frente a esta situación ¿han comenzado a organizarse y dialogar entre los vecinos?

A: Acá los vecinos ya armaron un grupo y estuvieron haciendo reclamos. Anoche estuvieron cortando la calle por reclamos de la mercadería y los insumos para las cosas de higiene. Pudieron contactarse y quedaron que a la tarde iban a mandar medicamentos.

C: Nosotros empezamos hablando entre dos o tres vecinos, en una noche, de que no podíamos esperar que sigamos así, que había que hacer algo. Nos juntamos cuando se armó un piquete en la otra parte de donde se habían montado las cámaras, nos metimos en un comedor a reunirnos y a ver que hacíamos. Ahí se debatió. Había gente de todos los lados, gente que estaba de acuerdo, gente que tenía miedo y nos organizamos a través de vecinos de Villa Azul zona Wilde. Somos casi 40 familias. Muchos quieren tomar acciones mucho más grandes, ya la desesperación es terrible.

¿Qué medios cuentan para abastecerse de alimentos y suministros para sus familias?

C: Los comedores los cerró la policía diciendo que eso propagaba el virus: en muchas familias es lo único que comen, porque no pueden trabajar, acá se labura de día a día. Los cerraron prohibiéndole el plato a cada familia. Y los almacenes acá están desabastecidos. Los almaceneros están en la misma situación que nosotros.

A: Sigue lo mismo, no se puede salir y ahora nos dejan que nos pasen cosas nuestros familiares: un alivio porque pasaron una sola vez con mercadería pero eso era para un solo día. Los almacenes del barrio ya están vacíos. La gente que tenía plata arrasó con todo, no queda casi nada, es poco lo que se consigue.

L: Adentro del barrio están todos los negocios desabastecidos. Hay gente que tienen conocidos de organizaciones sociales por las cuales cada vecino está trayendo algo de mercadería, donaciones que nos dan. Si es por el gobierno, por el Estado, por el municipio, nosotros morimos acá. Ninguno nos da ninguna solución. Estuvo Berni en el barrio, tratamos de hablar con él y no nos dejaron acercarnos. Teníamos prevista una entrevista y como vino Berni negaron todas las cámaras porque estaba el adelante y entonces muestran que todos “tenemos todo”.

El gobierno anuncia en los medios que se encuentran realizando testeos y todas las medidas sanitarias correspondientes ¿Qué piensan de esto?

L: Me dijeron que como los vecinos no tienen síntomas no nos van a hacer el test. Yo tengo dos nenes que tienen problemas respiratorios, son pacientes de riesgo, estoy exigiendo y pidiendo por favor que les vengan a tomar la temperatura. Nosotros no tenemos termometro y se habia comprometido a traer pero no vonieron. No sabemos quiénes tienen el virus o no, porque hay casos asintomáticos.

C: Hay que dejar en claro que lo de los testeos es falso, no se están haciendo casa por casa. Lo que se está haciendo es una encuesta a ver si tienes algún síntoma, te toman la temperatura si tenes fiebre. Sabemos que la particularidad que tiene este virus es que a veces no te dan síntomas, puede ser que haya virus y la gente siga contagiándose.

¿Sienten que los están cuidando?

C: La verdad que no, sentimos que somos animales, que nos tienen enjaulados para no salir. Si nos quieren cuidar tienen que hacer testeos masivos, no nos tienen que mandar a la policía.

L: El barrio está cercado, la gente que tiene trabajo en blanco no la dejan salir a trabajar. A mi marido lo echaron del trabajo. Yo trabajo de costura en mi casa pero con este tema no me llegan las cosas para que yo pueda trabajar. La presencia policial yo no la quiero. Quiero que se hagan cargo de las necesidades que tengo yo, mi familia y mis vecinos.

¿Cuáles son los principales reclamos que levantan los vecinos?