Villa Inflamable: dos contagios despiertan la alarma

Se trata de otro de los asentamientos precarios más golpeados del Conurbano bonaerense.

Dos habitantes del barrio Villa inflamable (Avellaneda) resultaron positivos de Covid-19. El dato se conoció el miercoles 27/5. Al dengue, tuberculosis, sarampión, los altos niveles de plomo en sangre y las precarias condiciones en las que se vive junto a los desechos tóxicos de las petroquímicas lindantes, los vecinos de Villa Inflamable ahora agregan la amenaza del coronavirus.

Mientras los habitantes de Villa Inflamable temen convertirse en nuevo gueto al estilo Villa Azul. Al reclamo de que el municipio se acerque a efectuar testeos, la respuesta del Ejecutivo local, comandado por el ultra K Jorge Ferraresi, fue desenfundar las tijeras, reduciendo un elemento vital y fundamental en plena pandemia: el agua potable- reduciendo de cuatro a uno los bidones diarios por familia. Incluso algunas familias relatan que desde hace varios días no les llega el agua. Lo mismo sucede con los elementos básicos para la prevención, como barbijos, guantes y productos desinfectantes. “Yo laburo de cartonear ¿crees que tengo $200 para comprar alcohol en gel? En casa somos nueve, tengo mucho miedo de meter el coronavirus cada vez que vuelvo, pero si no salgo no comemos” comenta un vecino de Inflamable.

Desde hace más de una década sus habitantes vienen reclamando mejoras en sus condiciones de vida y hábitat. Las imágenes hablan por sí solas. Hacinamiento y estado crítico en lo habitacional; familias numerosas sobreviviendo en casillas de chapa y cartón reducidas, haciendo sus necesidades en baldes y cubos; basurales a cielo abierto; pasillos angostos, donde el distanciamiento social es imposible; calles de barro, que en cada lluvia se transforma en lagunas. Todo esto muestra la radiografía de un barrio que es un gran foco de pestes, que sumado a la pobreza e indigencia en incremento acelerado presenta un panorama crítico.

Mientras los multimillonarios subsidios al monstruo contaminante Shell, cuya planta se encuentra al lado del barrio, no se pone en discusión, el gobierno municipal de Jorge Ferarresi mantiene congelado el presupuesto en salud y acción social.

Así lo demuestra la Unidad Sanitaria Ambiental en Dock Sud, en la cual deberían funcionar 14 consultorios. La realidad es bien distinta: la ausencia de personal y elementos básicos para la atención médica, hacen imposible su funcionamiento.

Un programa de los trabajadores

Una solución verdadera ante la actual catástrofe nunca vendrá de la mano de la represión, patrullaje y el encierro a manos del ejército o la Policía Bonaerense.

Convocamos a los vecinos y trabajadores de Villa Inflamable a organizarse por sus derechos y reivindicaciones. Reclamamos al Ejecutivo municipal y provincial el inmediato testeos masivo en el barrio. Tanto dentro de Inflamable como con quienes se hayan contactado de forma estrecha con quienes se encuentren padeciendo el Covid-19.

Reubicación en hogares transicionales en condiciones aptas a todo aquel que de positivo. Solo así podremos lograr un verdadero asilamiento y dar una pelea verdadera ante la pandemia.

Entrega de productos preventivos (alcohol en gel, barbijos, guantes y desinfectantes) a todas las familias del barrio.

Reparto de bidones de agua potable en todas las casillas de la villa. Cantidad acorde a la cantidad de habitantes por casa, coordinado por comités de vecinos. Sin agua, no hay cuarentena.

Triplicación del presupuesto sanitario. Unificación del sistema de salud. Toma de trabajadores y puesta a punto de materiales en todos los centros de salud. Bono de $30.000 para todo trabajador desocupado o sin ingresos.

Comités de seguridad e higiene en el barrio, integrado por sus vecinos. Toda acción resuelta por el Estado, debe obtener su aprobación por parte de los comités y el seguimiento de estos

Basta de “subsidios a la producción” al gran capital contaminante. Que se destinen esos millones en la salud, salario, obra pública y hábitat del pueblo trabajador.