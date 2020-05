Grave: suspenden trabajador de prensa por advertir falta de controles en Río Cuarto

El camarógrafo de Canal 13 Río Cuarto (Córdoba), Wálter Castellanos, fue sancionado luego de que a través de su red social informara a la población de que en uno de los principales accesos a la ciudad no se estaban realizando los controles que corresponden. La filmación con el celular del trabajador de prensa se viralizó. Por este motivo, la empresa Imperio Televisión suspendió al trabajador de prensa.

“Estamos acá en la autovía, pero los controles que están haciendo no son sanitarios, es puro moco el gobierno de acá. Están simplemente pidiendo documentos la policía caminera, pero no realizan controles de temperatura, nada, pueden pasar empestados. Es todo cosa política, como ciudadano me cago de bronca, no estoy hablando de colores políticos, estoy hablando de cosas que tiene que hacer la gente, de cosas que tienen que hacer los políticos más allá de que sean peronistas radicales, lo que sea”, afirmó el trabajador en su testimonio por el cual es sancionado.

Mi solidaridad con Walter Castellano, trabajador de prensa, que ha sido suspendido por canal 13 por denunciar que no se hacian los controles correspondiente a la entrada de la ciudad. Grave atropello a los derechos laborales, la libertad de prensa. Llamosas tambien es responsable pic.twitter.com/X5kKF2LHiO — Euge (@eugeformia1) May 29, 2020

La medida arbitraria motivó un rechazo popular y un apoyo a Wálter Castellanos, puesto que con la sanción se infringe un atropello a los derechos laborales, la libertad de opinión y el derecho a la información de la población del Gran Río Cuarto debido a que el testimonio de Wálter advierte del riesgo que corre por la no realización de los controles.

El círculo de prensa de la ciudad de Río Cuarto en un comunicado se solidarizó con el camarógrafo suspendido. Una posición que debe generalizarse en el conjunto de las organizaciones sindicales de la ciudad. No se pueden permitir más medidas arbitrarias de las patronales.

Las organizaciones políticas también deben fijar posición frente a este hecho. En ese sentido, la vocera del Partido Obrero María Eugenia Formia manifestó su rechazo a la medida arbitraria de la empresa.

La información vertida en el testimonio del camarógrafo suspendido deja en evidencia lo grave de la falta de controles, responsabilidad del intendente Llamosas y del gobierno provincial.