Salta: el gobernador Sáenz prepara un ataque a fondo contra los estatales

Acerca del discurso en el Consejo Económico y Social.

En el acto de asunción del nuevo titular del Consejo Económico y Social de Salta, el pasado jueves 28, el gobernador Gustavo Sáenz pronunció un discurso del cual podemos sacar algunas conclusiones.

Sáenz afirmó que el Estado provincial se ha convertido en una bolsa de trabajo y que no genera trabajo genuino. “Ese trabajo genuino lo generan ustedes (el sector privado), a través del turismo, desde el agro, la producción, la industria y el comercio" (El Tribuno, 29/5). El gobernador, en otra parte de su discurso publicado por el mismo medio, dijo que "el sector privado está y la está pasando mal, muy mal. Pero siempre fue el que le puso el hombro al sector público, generando trabajo genuino y digno".

Estas palabras se dirigen claramente a preparar un nuevo ataque contra los trabajadores del Estado, como cuando se intentó descontar el sueldo en nombre de una ayuda solidaria por la pandemia. Sáenz quiere crear un clima en la opinión pública, antes de lanzar la agresión.

Lo que no dice Sáenz es que la salud y educación públicas vienen siendos vaciadas desde hace mucho tiempo, no solo en recursos materiales sino en su “recurso humano”. Por eso, el reclamo de los trabajadores de la salud no solo es por sus condiciones laborales sino también para que se nombre más personal, cuestión que ya estaba planteada antes de la pandemia.

Por el lado de los trabajadores de la educación, Tribuna Docente encabeza el reclamo para que cientos de trabajadores desocupados del sector sean nombrados. Este reclamo no es caprichoso sino que tiene que ver con la falta de personal e infraestructura que provoca una superpoblación de las aulas.

No podemos olvidar el decreto del exgobernador Juan Manuel Urtubey para jubilar compulsivamente a los trabajadores estatales y que solo prevé reemplazar uno de cada tres que se jubilan. Esto está provocando, por ejemplo, una crisis por la falta de ordenanzas en una amplia cantidad de escuelas, entre otras consecuencias.

Cuando Sáenz dice que el trabajo en el Estado no es genuino, ¿a qué se refiere? ¿a que una masa importante de los estatales están precarizados? Desde médicos hasta ordenanzas llevan más de 10 años trabajando con contratos basura.

Cuando el gobernador dice que el trabajo genuino lo genera el sector privado, anuncia una política de rescate de grandes dimensiones a los grupos empresarios. Pero además miente con alevosía y da la pauta de que seguirá permitiendo la violación de las normas laborales.

Según el Indec, Salta tiene un 50% de trabajo en negro, concentrada esta situación en el área de la ciudad de Salta y sus alrededores. Además, es una provincia donde una parte importante de los trabajadores busca un segundo trabajo ante los bajos salarios que se perciben. Son reiteradas las denuncias de trabajo esclavo en el campo. Las recientes luchas contra los despidos en la minería, contra la rebaja de sueldos en cerámicas o cadenas de comida rápida, los reclamos de los trabajadores de turismo que casi en su totalidad trabajan en negro, entre otros reclamos, desmienten al gobernador.

Los trabajadores estatales y privados de Salta no son quienes deben pagar el costo de la crisis. Que se trate y apruebe el proyecto de la bancada del Partido Obrero para crear una contribución extraordinaria a las grandes ganancias y fortunas que permitan financiar una salida a la crisis. Que la crisis la paguen los capitalistas.