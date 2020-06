El Frente de Izquierda Unidad se movilizó en apoyo a las protestas en Estados Unidos

Marcha desde el Obelisco a la Cámara de Comercio norteamericana en Argentina (Amcham)

Este martes, el Frente de Izquierda se movilizó desde el Obelisco a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham) para repudiar el crimen racista de George Floyd, en Minneapolis, a manos de la policía, que ha desatado una rebelión en ese país.

En su intervención, Gabriel Solano (dirigente del Partido Obrero y legislador porteño del PO-FIT) denunció que los recursos represivos que Estados Unidos usa en el exterior hoy se usan contra el propio pueblo norteamericano. Y señaló que el crimen de Floyd ha sido solo el detonante de una revuelta que tiene como trasfondo un cuadro de miseria, aumento vertiginoso del desempleo y colas para comer en los comedores populares. “Estados Unidos sufre a su interior el ajuste brutal de la clase capitalista contra su pueblo”, subrayó.

Solano denunció el silencio del gobierno argentino y de la oposición frente al crimen de Floyd y la represión de Trump. Y añadió: “tenemos un conflicto de alcance internacional. Tomemos nota de esta rebelión en el corazón del imperialismo. Si el pueblo norteamericano se rebela, nosotros también tenemos que rebelarnos. No queremos ningún acuerdo con BlackRock, no queremos que Guzmán le pague nada al FMI, no queremos ningún acuerdo colonial. Valgámonos de esta rebelión del pueblo norteamericano para que el pueblo argentino se levante, expulse al imperialismo y para lograr una América Latina socialista junto a todos los trabajadores y campesinos”.

Solano denunció también la desaparición y asesinato de Luis Espinoza a manos de la policía en Tucumán y la represión en Chaco contra el pueblo qom por parte del gobierno de Jorge Capitanich. “El FIT lucha contra todo atropello del Estado contra las masas”, dijo.

Celeste Fierro, referente del MST, resaltó las movilizaciones a nivel global contra el crimen de Floyd. Dijo que “hay que terminar con la impunidad de toda la institución represiva” y señaló que “este sistema capitalista produce y reproduce el racismo para mantener la explotación de nuestros pueblos. Por eso, la lucha contra el racismo debe estar unida con la lucha de clases, con la lucha de los pueblos contra el imperialismo y el sistema capitalista”.

Juan Carlos Giordano, dirigente de Izquierda Socialista, repudió el toque de queda impuesto en decenas de ciudades norteamericanas. Y señaló que las masas estadounidenses “están luchando contra el mismo enemigo que tienen los pueblos y trabajadores del mundo”. “El grito desesperado de Floyd (‘no me dejan respirar’) se transformó en un grito de guerra para millones. Si el pueblo norteamericano derrota a Trump, es un aliciente para las luchas en todo el mundo”, concluyó.

Nicolás del Caño (diputado nacional del PTS-FIT) dijo que “Estados Unidos es epicentro de la pandemia, epicentro de la crisis económica, y epicentro de la lucha de clases”. Resaltó que las movilizaciones en Estados Unidos no se circunscriben a la comunidad negra, sino que engloban también a blancos y latinos, a sectores de la clase trabajadora. Del Caño reclamó también la libertad de Sebastián Romero, que ha sido recientemente detenido en Uruguay en el marco de la causa abierta por la movilización contra la reforma previsional, aprobada en 2017 en nuestro país.