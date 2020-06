Bragado: trabajadores de la salud en pie de guerra

Médicos y enfermeros del Hospital Municipal San Luis, de la localidad de Bragado, rechazaron ayer la nueva oferta salarial del Intendente Vicente Gatica (Juntos por el Cambio) y preparan una nueva marcha para el jueves a la tarde que culminará frente al municipio. Las dos ofertas ofrecidas -3 mil pesos no remunerativos en cuotas o 2 mil en mano para incorporar al básico- fueron descartadas de plano por la base, mientras que los tres sindicatos “aconsejaban” aceptar el aumento, extensivo a todos los trabajadores municipales.

La lucha recién comienza

Los trabajadores de la salud de Bragado dijeron basta. A las pésimas condiciones en las que tienen que desarrollar su tarea (polifuncionalidad, falta de francos, falta de elementos de protección) se suman el fastidio por el bono de $5.000 prometido por el gobierno en abril, que nunca llegó, y la ausencia de paritarias que permitan recuperar el poder adquisitivo de sus salarios, degradados durante los últimos años. El sueldo básico de las enfermeras ronda hoy los $12.000, mientras que la canasta básica supera los $40.000. La situación es igual de dramática para los 1.200 trabajadores que tiene la planta municipal.

Fue precisamente este último tema el que ayer volvió a convocar al Ejecutivo local y los tres gremios municipales -Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Sindicato de Empleados Municipales de Bragado (Semb).

Según consta en el acta, la Municipalidad de Bragado presentó dos posibilidades: un bono con carácter no remunerativo (en “negro”) de 3 mil pesos, que se comenzaría a pagar a mediados de junio, revisable mensualmente hasta poder concretar la apertura de las paritarias; o una bonificación remunerativa no bonificable de $2.400 sujeta a retención (en mano serían 2 mil pesos) “con el compromiso de que, superada la emergencia económica, esta bonificación se incorporaría al básico en forma paulatina”.

Marcelo Lencina, delegado del STM, dijo que “los gremios trataron de convencernos de que aceptáramos, pero el personal de salud lo rechazó, porque consideraron la oferta una miseria. Las cifras ofrecidas son ínfimas y no queremos plata en negro porque también pensamos en los jubilados. El Intendente nos dice que no tienen plata pero nosotros así no podemos seguir un día más”.

Unifiquemos y apoyemos el reclamo

El rechazo de la base no es atendido por los gremios, quienes se limitan a “acompañar” las medidas pero no impulsan un verdadero plan de lucha para el conjunto de los trabajadores municipales. Oscar Ugo, secretario general de ATE, en una entrevista para BragadoTV dijo que mañana “asistirá en el caso de que se realice en vehículos pero no caminando debido a que aún rige el decreto presidencial del aislamiento social, preventivo y obligatorio y tenemos que dar el ejemplo”. ATE espera que el personal de salud, con un básico de $12.000, tenga autos para hacer una marcha. Insólito. Eso y sacarle el cuerpo a la lucha, es más o menos lo mismo.

Necesitamos asambleas en todos los lugares de trabajo, que discutan y voten un plan de lucha integral para todos los trabajadores municipales. Por un salario igual al costo de la canasta familiar. Pase a planta permanente de todos los tercerizados. Basta de polifuncionalidad en la Salud.

Con estos reclamos, entre otros, convocamos a los trabajadores, estudiantes y movimientos sociales a apoyar la marcha de mañana 14.30 horas desde la Plaza Eva Perón al Palacio Municipal.