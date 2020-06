Moreno: aumentan nuevamente las tasas por el alumbrado

En plena crisis sanitaria y económica, y por un servicio deficiente.

Mariel y Alberto Fernández.

Mientras que en el distrito bonaerense de Moreno aumentan los contagios y el hambre, la intendenta Mariel Fernández (Frente de Todos) aumentó un 20% por el Servicio de Alumbrado Público, que pasaría a aproximadamente 420 pesos a partir de junio. Ello con el aval del Concejo Deliberante, que ha resuelto una ordenanza que autoriza a la mandataria a aumentar las tasas en cualquier momento del año.

La situación de Moreno (como ya lo venimos denunciando en publicaciones anteriores) es muy preocupante ya desde antes de la declaración de la cuarentena. Entre las grandes dificultades que experimenta la población de los barrios más postergados, se encuentra la relativa al uso del sistema eléctrico: muchas familias, debido a la inflación, los despidos y los salarios de pobreza, han dejado pagar la factura de luz y debieron “optar” por el sistema de medidor prepago de luz, que limita el acceso a la misma y que depende del dinero con que se cuente.

El alumbrado en los barrios es bastante deficiente o directamente no existe. Durante la gestión anterior de Walter Festa (también del Frente de Todos-PJ) se realizó una “renovación” del alumbrado con led, pero el mismo fue sectorizado, no llegando a la totalidad del distrito. Aun así, hoy en día mucha de esa iluminación se encuentra rota o no funciona, o no se apagan durante el día, generando un desperdicio de electricidad. En los barrios más postergados apenas tienen una sola luminaria para alumbrar una cuadra.

La tasa se cobra en las factura de la luz, es decir que se delega el cobro a la empresa Edenor. Esto es una medida más para aumentar la recaudación municipal, garantizándose que todos paguen dicho impuesto, ya que la luz es un servicio esencial en cada casa.

No es el primer aumento de impuestos bajo la nueva gestión de Mariel Fernández, con el aval del Concejo Deliberante (Cambiemos y FDT). En diciembre aumentaron las tasas municipales entre un 35% a un 45%, incluyendo a la tasa por el alumbrado. Y ahora en plena pandemia, con salarios congelados, suspensiones, despidos, inflación y todos los intentos de reformas laborales, la intendenta aplica sobre la población un nuevo aumento, en un ataque directo a las familias trabajadoras.

En Moreno necesitamos una reorganización social como parte de una salida integral a la crisis. Desde el Partido Obrero llamamos a los trabajadores y vecinos a organizarnos y a luchar. Es necesario la implementación de impuestos progresivos a las grandes fortunas y rentas del distrito. Planteamos que Edenor abra los libros contables para ver sus ganancias, y exigimos retrotraer los impuestos a sus niveles anteriores.