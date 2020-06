Claudio Del Plá sobre Vicentin: “No queremos otro rescate capitalista”

Intervención del diputado del Partido Obrero en la legislatura de Salta.

En el marco del debate de la decisión del gobierno nacional de mandar un proyecto de ley de expropiación a la empresa Vicentin, que ha entrado en una convocatoria de acreedores sin llegar a un acuerdo, con 1.300 millones de dólares de deudas (que equivale a un presupuesto y medio o dos de Salta, para tener idea de cuánta plata se habla), el diputado provincial por el Partido Obrero intervino en la legislatura salteña.

“Queremos advertir, a su turno daremos el debate en el Congreso Nacional, ¡que no queremos un rescate capitalista, que no queremos que la intervención del Estado sea para repartir las pérdidas entre el pueblo argentino, que no queremos otra YPF ni otra Aerolíneas Argentinas, en donde el Estado, va allí, donde las empresas fracasaron o entraron en quiebra a hacerse cargo de los pasivos; sanean las empresas y después vuelven a la privatización y todos los argentinos operamos como rescatistas de estos empresarios que muchas veces vacían deliberadamente las empresas!”, advirtió el diputado obrero.

La empresa Vicentin tiene 7 mil puestos de trabajo directos y otros rubros, ya que es una empresa completamente líder y moderna en su área. El Estado debe intervenir en nombre de los intereses del pueblo trabajador y no de los capitalistas que llevaron a la quiebra a la empresa, como sucedió con YPF que le costó al estado nacional 12 mil millones de dólares que se llevaron los gallegos de Repsol después de fundir la empresa.

“El Estado debe intervenir para asegurar la continuidad de los puestos de trabajo, bajo control de los trabajadores que garantice el interés nacional con la continuidad productiva y el abastecimiento alimentario. Vamos a una etapa de quiebras y de crisis, no queremos que en nombre del pueblo argentino se utilice la plata del Estado para rescatar a capitalistas que se van a la quiebra, pero si queremos rescatar los puestos del trabajo en nombre del interés de los trabajadores”, concluyó el dirigente del Partido Obrero.