El bandazo como método político

Y la capitulación ante al nacionalismo como tendencia de fondo.

En apenas un mes el grupo de Altamira-Ramal ha dado un nuevo bandazo político y ha ratificado que la tendencia que lo atraviesa es la de capitular ante el kirchnerismo.

Desde mediados de abril, el grupo viene agitando que se ha puesto en marcha un operativo golpista orquestado por el capital financiero y por la oposición derechista del país. Así lo planteó Jorge Altamira en su artículo “Tufillos golpistas” del 16 de abril, y en otro del 4 de mayo titulado “Frente al default”. En este último, Altamira afirma que “los fondos (por los fondos de inversión) han mostrado toda la intención de derribar, por lo menos, al ministro Guzmán, y barajar y dar de nuevo con el sucesor”.

Es evidente que esta caracterización representa un embellecimiento del kirchnerismo, pues en lo esencial el gobierno de Alberto y Cristina Fernández ha seguido la línea impuesta por el imperialismo y el capital financiero. Recordemos que Fernández comenzó su primera gira presidencial en Israel y que la continuó en Europa reuniéndose con algunos de los principales popes del imperialismo. Página 12, el nuevo boletín oficial, dedicó tapas y editoriales a tratar de explicar que existe un “nuevo FMI” bajo la dirección de Kristalina Georgieva, para justificar el alineamiento del gobierno con el organismo imperialista.

Es importante recordar que cuando Alberto Fernández anunció el plan de reestructuración de la deuda no solo contó con el acompañamiento del FMI, también contó con el apoyo de Rodríguez Larreta, quien se hizo presente en la propia conferencia de prensa. Es decir, mientras el gobierno “nacional y popular”tejía una nueva entrega nacional, que cuenta con el apoyo y acompañamiento del FMI y de la oposición de derecha, el grupo de Altamira agitaba ¡hay tufillo golpista, ojo con el golpe de Estado!

Como era de preverse, la caracterización quedó en el ridículo pocas semanas después, cuando se operó un sistemático recule de parte del gobierno de los Fernández a las exigencias de los fondos buitre. No solo eso: a Guzmán no lo hizo renunciar nadie y ¡quien terminó por renunciar fue el negociador del fondo de inversión BlackRock!

El bandazo

Luego de que BlackRock no lograra hacer renunciar a Guzmán, quien tomó la posta en la tarea fue… ¡el grupo de Altamira!, que tituló en su periódico “Guzmán debe renunciar” por capitulador. Es decir, primero fue caracterizado como el hombre susceptible a ser removido forzosamente por el imperialismo, por su “posición firme” como negociador, y luego pasó a ser caracterizado como el principal responsable de la entrega nacional.

Es claro que la línea del pedido de renuncia de Guzmán representa un planteo de rescate al gobierno de Alberto y Cristina Fernández, además de un absurdo mayúsculo. Es un rescate porque Guzmán no actúa por cuenta propia, es un subordinado de los Fernández. No se puede cargar las tintas sobre Guzmán y dejar de lado a sus jefes políticos. Pero el planteo es un absurdo no solo desde el punto de vista de su contenido (la capitulación frente a Alberto y Cristina Fernández), sino también desde el punto de vista de la forma, porque la renuncia sería una decisión personal de Guzmán o de Fernández, no sería el resultado de un plan de acción de los trabajadores y el pueblo argentino.

Por otro lado, recientemente el propio Alberto Fernández deslizó que el amague de default que hizo Kicillof en febrero con el fondo Fidelity no era el camino que seguiría su gobierno. Sabemos que finalmente el gobernador bonaerense se allanó a todas las pretensiones de los acreedores de la provincia, y que incluso lo hizo bajo la presión del gobierno nacional. Siguiendo la actual lógica del grupo de Altamira. ¿no hubiera correspondido pedir la renuncia de Kicillof? Al mismo tiempo, son públicas las críticas que el ministro Guzmán hace de la gestión de Axel Kicillof, como ministro de economía de CFK, por el acuerdo oportunamente cerrado con el Club de París. Entonces, otra vez, ¿por qué pedir la renuncia de Guzmán y no la de Kicillof? De conjunto, la única coherencia que se vislumbra es la del rescate a las figuras kirchneristas.

Más concesiones al kirchnerismo

Otra caracterización antojadiza del grupo de Altamira es afirmar que “no es evidente que quieran cobrar” los acreedores. En realidad, lo evidente es justamente lo contrario: los acreedores quieren cobrar a como dé lugar. Esto no es incompatible, sino absolutamente compatible, con la aplicación de un ajuste brutal y hasta un retroceso de barbarie para garantizar ese pago. Como también es compatible que ese ajuste lo lleve adelante no otro gobierno u otro ministro de economía, sino este gobierno y estos ministros, tal como ya lo están ejecutando bajo la excusa de la cuarentena.

Pero claro, como antes de decir que “no es evidente que quieran cobrar”, se había afirmado como ¡conclusión! de todo un desarrollo que “los acreedores no tienen otra salida que el default y litigar más adelante en los foros internacionales”, se tiene que inventar que no quieren cobrar. Altamira se coloca en el terreno “nac&pop” del mismísimo Alberto Fernández, quien afirmó en Villa La Angostura que acortar los años de gracia fue su propuesta, porque pagar cuanto antes sería una muestra de soberanía nacional.

Pero como ya no es un derrape, sino los tumbos del vuelco total, los rupturistas afirman que “los acreedores podrían imponer las condiciones que quieren, no por eso van a cobrar un mango. Para eso deberían instalar en Argentina un gobierno dispuesto a quebrar la cuarentena, meter el ajuste hasta el hueso y enfrentar con éxito una rebelión popular”.

En cuatro renglones dos barbaridades “nac&pop”. La imposición de condiciones es para cobrar, no para no cobrar. Pero más nefasto aún es decir que no será con este gobierno, sino con otro, que se quiebre la cuarentena (¡¿qué es lo que estamos viviendo entonces?!) y se meta el ajuste hasta el hueso. Acaso ¿no es evidente para todo el mundo que bajo este gobierno se está imponiendo en los hechos una brutal reforma antilaboral, rebaja de salarios, despidos, robo a los jubilados y ajuste mediante el presupuesto 2019?

Queda por analizar la cuestión del gobierno y la rebelión popular. Es claro que la rebelión popular aún no ha comenzado, pero también es claro que el gobierno del Frente de Todos, por su política de cooptación de las organizaciones obreras y populares y por su demagogia nacionalista, es el que reúne las mejores condiciones para impedir y, a su turno, desviar una rebelión popular. De ahí la ponderación que el imperialismo hace del nuevo gobierno peronista, luego de que América Latina se encuentró atravesada por sucesivas rebeliones populares en 2019.

En la lucha por el progreso y triunfo de una rebelión popular, la independencia política de la vanguardia obrera y la organización y desarrollo del partido revolucionario son aspectos decisivos. El método del bandazo y el desvarío y la adaptación y embellecimiento del nacionalismo, no aportan ni aportarán un gramo a ese desafío histórico.