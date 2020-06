Santa Cruz: el barrio ARA San Juan desnuda la crisis energética

Reclaman solución urgente de la provisión de gas.

A una semana del comienzo del invierno, los vecinos del Barrio ARA San Juan, de Caleta Olivia (Santa Cruz), acampan frente a la Municipalidad en reclamo de la red de gas. A estas horas dos jóvenes se han subido a la antena para “visibilizar” su reclamo. La única respuesta que tuvieron es la promesa de tener un camión de leña para el próximo fin de semana.

Esta situación retrata a un régimen político que hace más de 30 años ha privilegiado los intereses de las multinacionales del petróleo y el enriquecimiento personal de varios funcionarios en detrimento de los servicios básico de la población.

Pero si miramos un poquito más atrás, el kirchnerismo, que gobierna esta provincia, prorrogó las concesiones de las áreas petroleras a Pan American Energy, a OXY (ahora Sinopec) y le perdonó 2.500 millones de dólares de pasivo ambiental a Repsol durante el proceso de reprivatización. Hoy en día, mientras miles de santacruceños no tienen gas, las operadoras siguen venteando (quemando) el gas que no pueden (y no quieren) inyectar a los gasoductos.

Pan American Energy no paga ni un solo peso del gas que consume en su usina, que le permite dotar de energía a todo su yacimiento. No se trata de un par de garrafas: recientemente en FM 21 de Caleta Olivia el Ingeniero Lehmann afirmó que “Caleta Olivia consume 20 megavatios por día de energía eléctrica, y todo el yacimiento de PAE 200 megavatios; imagínense la cantidad de gas que consumen gratis de nuestro subsuelo sin dejar un peso a Santa Cruz”.

Las fotos de la infamia

Hace un par de semanas, el intendente de Rio Gallegos, Grasso, se fotografiaba sonriendo llevando un camión de leña desde Los Antiguos a la capital provincial.

El año pasado Costa y Zeidán hacían campaña en zona norte con sus referentes Carambia y Mariano Nieto repartiendo en un camión carbón de Rio Turbio en los barrios de Las Heras y Caleta Olivia.

Mientras tantos los diputados nacionales de la UCR-Cambiemos por Santa Cruz, Carambia, Reyes y Ricci se ausentaron, primero, y votaron en contra, después, en las dos sesiones donde se pretendió retrotraer los tarifazos de Macri, a partir de la dolarización del gas y los combustibles; sumado a la quita de los subsidios a la Patagonia que siguen haciendo estragos en miles de hogares.

$16.322, 82 es el monto que le llego en la factura de gas a un vecino de Gobernador Gregores por el consumo del tercerr período de 2019. Es una cifra impagable para cualquier familia trabajadora. Estos montos se repiten en Los Antiguos y Perito Moreno, porque el gasoducto licitado en 2008 por De Vido nunca se construyó.

El actual Intendente de Caleta Olivia, Cotillo, fue vicegobernador desde 2011 a 2015 y presidente de Distrigas de 2015 a 2019, no puede desconocer las necesidades de los vecinos de su pueblo, ni su responsabilidad en la falta de respuestas concretas. El reclamo del ARA San Juan desnuda un régimen político.

Desde el Partido Obrero nos solidarizamos incondicionalmente con el reclamo de los vecinos del Barrio ARA San Juan y exigimos al gobierno provincial la solución urgente a la red de gas que necesitan sus familias.