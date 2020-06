Moreno: las excusas del municipio para no dar soluciones al Servicio Alimentario Escolar (SAE)

Recientemente se hizo pública, a través de los medios de comunicación nacionales, la situación crítica de la asistencia alimentaria a alumnos de las escuelas de Moreno, con 30.000 chicos dejados afuera del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y entregas insuficientes para quienes lo reciben. Ello, en un contexto de hambre creciente en el distrito bonaerense. Ya antes de la pandemia, desde nuestra agrupación sindical Tribuna Docente señalábamos que los cupos eran insuficientes en relación a la cantidad y calidad, entregándose en el nivel de secundaria -por ejemplo- un pan con mermelada y un mate cocido, y en algunas ocasiones unas galletitas.

El director de Educación municipal, Hernán Borghi, se vio obligado ante las denuncias a salir a dar respuestas, en las cuales intenta borrar la responsabilidad de los Estados municipal y provincial en la situación.

Ante el planteo de que a toda la matrícula de estudiantes le llegue un bolsón, Borghi plantea que la problemática de la universalización del SAE tiene que ver con una “falta de comprensión” y que “se confunde constantemente cupo con matrícula”. Según el funcionario nombrado, la universalización no debería debatirse ahora, porque tendría que ver con aumentar el costo del SAE y que universalizar “sería como pedir Progresar [en referencia a la beca para finalización de estudios y para alumnos de nivel superior] para primaria o la Jubilación para secundaria” (desalambrar, 16/6).

En todo caso, la “falta de comprensión” la tiene Borghi, ante la situación que viven nuestros alumnos y sus familias. La crisis previa a la pandemia se ve reforzada por el aumento de despidos -mostrando que el DNU de “prohibición” es papel mojado) y suspensiones, bajas de salarios, imposibilidad -por el aislamiento- de salir a hacer “changas”, hace totalmente necesario en este momento la universalización del SAE. La demostración más contundente de esto son las largas colas para recibir un bolsón; debiendo aguardar las familias hasta cuatro horas para recibirlo. Con respecto a eso y siguiendo en la línea de las “justificaciones”, Borghi quiere tapar el sol con la mano, responsabilizando a las escuelas por las largas esperas.

Borghi manifiesta que “hoy no hay grandes reclamos contra las empresas o por la mercadería” y que “el mayor reclamo de la comunidad educativa es por los cupos” (desalambrar, 17/6). Incluso habla de una buena gestión de los actuales proveedores. Pero en la realidad esto no es así. Los reclamos de la comunidad educativa siguen siendo los mismos: pocos productos para 15 días. Para citar un ejemplo, en la EES N°23 no llegaron los huevos y llegaron menos aceites que los cupos para completar el bolsón. A ello se suma la pésima calidad de los productos (por ejemplo: arvejas partidas, fideos de terceras marcas) y la presencia de muchos de bajo valor nutricional, como galletitas dulces. Los proveedores actuales están relacionados con el Grupo L que es un viejo, malo y conocido proveedor del gobierno nacional anterior de Macri y que, durante la intervención de Consejo Escolar del distrito, estuvo vinculado con los sobreprecios de la compra de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social de Daniel Arroyo. Nada nuevo bajo el sol.

También se reclaman ante la no entrega del bolsón del mes de abril, que sigue pendiente. Frente a esto último, Borghi señaló que Provincia autorizó que se utilice para “aumentar” los cupos en algunas escuelas. Pero eso es solo cubrir a partir del hambre que hubo durante el mes de abril.

Desde Tribuna Docente Moreno seguiremos reclamando la triplicación del presupuesto educativo y una partida especial de urgencia para resolverlo. Exigimos la universalización del SAE: no puede haber un solo alumno sin alimento. Es muy importante que la comunidad educativa intervenga y controle el servicio alimentario.

Que el sindicato Suteba llame a un plan de lucha sobre esta problemática y todos los reclamos docentes y su dirección burocrática celeste levante la cuarentena de su total inacción.