Apoyos de compañeros del SUTNA Merlo a la campaña por el impuesto a las grandes rentas y fortunas

¡Sumá tu firma!

Numerosos compañeros del Sutna Seccional Oeste y de Pirelli se han pronunciado ya por el impuesto a las grandes rentas y fortunas que propone el Frente de Izuqierda y los Trabajadores. Como destacan los compañeros Sebastián Tolosa y Sergio Ramirez, el gobierno no ha presentado su proyecto de impuesto a las fortunas y el proyecto del Frente de Izquierda tiene el objetivo de recaudar 15.000 millones de dólares que no vayan al pago de la deuda externa sino a la atención sanitaria y a las necesidades de los trabajadores en el maerco de la pandemia.

Como destacan los compañeros, el FIT ha propuesto un seguro al desocupado de 30.000 pesos para terminar con el hambre en los barrios, que avanza producto de la crisis que ha profundizado el coronavirus, con su secuela de suspensiones, despidos y rebajas salariales.

Los primeros firmantes de la seccional oeste del SUTNA son: Sebastián Tolosa, com. ejecutiva SUTNA Merlo, Leandro Rojas, com. Directiva, SUTNA nacional, Juan Anchaba, com. Ejecutiva SUTNA Merlo, Sergio Ramirez, delegado Seccional Merlo, Dani Abregú, delegado Seccional Merlo, Sebastian Rojas, delegado Seccional Merlo, Walter Fernandez, delegado Seccional Merlo, Darío Lopez, obrero de Pirelli, activista, Perez Mónica, empleada Seccional Sutna Merlo, Gabriela Batista, empleada Seccional Sutna Merlo

Para darle fuerza a la campaña, te llamamos a sumar tu firma en apoyo al proyecto.