El vice de Sáenz avala el uso de la legislatura como lugar de detención

La denuncia de Claudio Del Plá a la salvaje represión a remiseros

En la última sesión de la cámara de diputados de Salta, nuestro compañero Claudio Del Plá, denunció que la legislatura fue usada por la policía como centro de detención clandestino, cuando reprimieron brutalmente a los remiseros. Hechos como este registran varios antecedentes en los últimos años.

Nuestro compañero no solo fue censurado cuando realizaba esta denuncia en la propia sesión, sino que recibió la exigencia pública del vice gobernador, Antonio Marocco, de que rectifique sus dichos. El vice de Sáenz avala que se pueda detener dentro del edificio de la legislatura. No solo eso, recordó y reivindicó en el programa “Hablemos de Política” en Aries FM, que en otras épocas el edificio contaba con un calabozo.

SOBRE EL PEDIDO DE RECTIFICACIÓN DEL VICE GOBERNADOR

¡No me voy a rectificar ante el régimen represor de los “Marozcos"!

Exijo la libertad de los remiseros que fueron detenidos y golpeados en el edificio de la legislatura, usado como centro de detención clandestino. — Claudio Del Plá (@ClaudioDelPla) June 26, 2020

Ante este anti democrático reclamo del vice gobernador, nuestro compañero emitió un comunicado de prensa, que fue enviado a todos los medios, que reproducimos a continuación;

“Exijo la libertad de los remiseros que fueron detenidos y golpeados en el edificio de la legislatura, usado como centro de detención clandestino. Si, repito, clandestino como consta en la denuncia penal presentada por el abogado de los remiseros porque está expresamente prohibida la detención en ningún otro lugar que no sea la Alcaldía, ni siquiera a las comisarías puede llevarse un detenido”.

“El que debe dar explicaciones de su conducta es el vicegobernador que tiene entre su custodia a un policía que, portando el arma reglamentaria en medio del operativo, amenaza a un remisero diciéndole: “te voy a arrancar la cabeza”. “Él debe explicar porque reivindica un operativo policial en donde fueron maltratados varios periodistas a los que se les impidió ejercer libremente su oficio, en el que además todos los policías se quitaron la identificación, en donde al menos dos personas que filmaban con sus celulares el momento de la represión y las detenciones fueron presas. Todo esto al mismo tiempo que policías filmaban y fotografiaban a los manifestantes. En definitiva, debe explicar porque fue parte de la decisión política de reprimir a un conjunto de trabajadores que cuestionan la corrupción y el parasitismo de las remiseras que han concentrado las licencias en beneficio de un puñado de sujetos vinculados con este gobierno y el anterior”.

“El martes pasado fue el presidente de la Cámara el que me cortó la palabra cuando informaba sobre los casos de abuso policial y torturas que receptamos con la comisión de derechos humanos en Rosario de la Frontera. Luego el dipu-policía Orozco, que irá a juicio por torturas y está imputado por obstaculización de la justicia en el caso del crimen de Rosa Zulca, se victimizó y buscó descalificar mi presencia en su ciudad como una conspiración con el intendente Solis al que no conozco. Le teme a que la organización de las víctimas, que estamos impulsando para que se terminen las torturas y la impunidad, termine demostrando su responsabilidad personal y política. Por último, se sumó a esta cruzada para tratar de “taparme la boca” el Vice gobernador Marocco. A un partido como el Partido Obrero que en 50 años luchó contra dos dictaduras, contra la triple AAA y el terrorismo de estado, no lo van a hacer callar. Hay que desarmar esta trama de complicidad político policial al servicio de legitimar un orden represivo con una policía que ha recibido súper-poderes con el decreto 255 que es completamente anticonstitucional y con un militar que reivindica la dictadura de Videla en el rol de ministro de seguridad”.

“Bajo el mando de Pulleiro, la policía no para de cometer torturas y vejámenes de todo tipo, que ya le costaron la pérdida de un ojo a un joven de Ballivian y a otro en Barrio La Paz. Hoy deberá responder en la legislatura por decenas de casos en todo el territorio. Esta represión se hace con la mira puesta es criminalizar la protesta social, en tiempos de miseria extrema, despidos y hasta muertes por hambre en la provincia. Es que pretenden imponer un ajuste capitalista a fuerza de palos y balazos. Hay que derrotar esta tentativa represiva como parte dela lucha para para que esta crisis la paguen los capitalistas”, concluyó el diputado Provincial, Claudio Del Plá.