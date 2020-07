Neuquén: la constructora TNC despide y no paga salarios ni liquidaciones

La empresa constructora TNC ha despedidos a sus ocho trabajadores, no pagó los salarios ni tampoco las liquidaciones. El día 27 de abril la empresa los suspendió por seis meses, con el 50% de rebaja salarial, para luego anunciar en el mes de mayo que los despediría, con el argumento de que no había ingresado en el programa de ATP. Algunos trabajadores recibieron el despido y otros no.

Los despidos se ejecutaron bajo la figura de “finalización de obra”, cuando los trabajadores no tenían un contrato ni de plazo fijo ni de tiempo eventual, por lo que la patronal viola el propio convenio de suspensión con preservación de los puestos de trabajo. Como ocurre en todo el país, las empresas tampoco cumplen el decreto de prohibición de despidos.

El argumento del no ingreso al ATP también es falso, porque en el mes de junio uno de los trabajares cobró los 10.000 pesos por ese programa y los otros trabajadores no. Es claro que la patronal especula y utiliza a los trabajadores para realizar otras operaciones. Es que TNC anteriormente fue la empresa Fatelgo, dedicada a realizar trabajos de telefonía, internet y cablevisión. Los compañeros mencionan que ahora TNC se encuentra realizando trabajos de comercialización de azúcar.

El Ministerio de Trabajo de la provincia brilla por su ausencia, pese a ser requerido por los trabajadores en varias oportunidades. Como ocurre con el conflicto de Expreso Argentino, el Ministerio se presenta como mediador de las partes, pero juega para el desgaste de la lucha de los trabajadores.

Cansados de esperar respuestas de la patronal y del Estado, los compañeros han comenzado actuar, dando a conocer en primer lugar su conflicto. El lunes 6 presentaron un petitorio en Casa de Gobierno y han salido en varios medios de comunicación denunciando la situación. Fruto de esta acción, el Ministerio de Trabajo de Nación los convocó para intervenir en el conflicto. Además, la diputada del Frente de Izquierda, Patricia Jure, presentó en la Legislatura un proyecto de declaración por el pago de los salarios y los puestos de trabajo, como un aporte más al conocimiento de este conflicto.

Acompañemos a los obreros de TNC.