Amanda Martín: “Felipe Miguel dibuja una Ciudad irreal, mientras se la entregan a Irsa”

El jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, expuso el día de ayer el informe de su gestión ante los legisladores porteños. Amanda Martín, legisladora porteña por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, denunció los negociados del gobierno de la Caba, las ventas de terrenos públicos a los especuladores inmobiliarios e hizo mención de algunos de los problemas que los trabajadores transitan día a día en su paso por la Ciudad.

En ese sentido, dijo que “el problema del transporte ha ocupado la plana de los diarios respecto a que se le ha renovado el contrato a Metrovías, ahora se llama Emova, del grupo Rossio que todos sabemos que está en la causa “de los cuadernos”, es decir que ha aceptado coimas y hacer al respecto. Este es un tema que tiene que dar explicaciones el gobierno”. A su vez, se refirió al problema del asbesto en el subterráneo, problema que preocupa a trabajadores y usuarios, y mencionó que “hay estudios al respecto pero el gobierno no ha presentado ningún tipo de programa, fecha, cronograma, para lo que se denomina desabestización del subte. Tenemos trabajadores contaminados por este tema.”

Con respecto al informe del jefe de Gabinete sobre salud, se refirió a que “hay una incógnita de cómo va a impactar esta nueva variante; sin embargo, no vemos en el informe -y nosotros venimos de denunciar mil despidos de enfermeras en la Caba de los hospitales, de los dispositivos de salud- una previsión ni política de prevención en ese sentido. Por eso nosotros planteamos que esos trabajadores contratados debían ser reingresados a los hospitales, unidades y dispositivos, y acá se está marchando a todo lo contrario. Mientras se recortó el cupo a los concurrentes, que saben que fundamentalmente son trabajadores y trabajadoras del área de la salud mental, que tanto se puso en relieve durante la pandemia como un problema serio”. Y continúo: “Queremos que nos conteste el jefe de gabinete, y ni que hablar si van a pasar alguna vez a las enfermeras y enfermeros a la carrera profesional.

“Somos autores del único proyecto para dar una salida positiva a la inestabilidad laboral que reina entre profesoras y profesores de nivel secundario y medio hace más de 10 años por responsabilidad del Estado. (…) He visto a través de las recorridas como un edificio con obra finalizada en febrero del 2021, el instituto superior Juan B. Justo, tres veces se le cayó el techo. Estamos hablando de una precariedad desde el punto de vista de la infraestructura, mientras supuestamente se abren nuevas carreras de formación superior en la Unicaba.” También se refirió a la reciente resolución del Ministerio de Educación porteño de limitar la edad de egreso de los alumnos que asisten a los espacios de formación laboral y/o formación integral en las Escuelas Especiales a 22 años, mientras hoy el promedio oscila entre los 24 y los 40 años.

También se refirió a la necesidad de aumentar la cantidad de Centros Integrales de la Mujer en la Caba, proyecto presentado por el Frente de Izquierda. “Se ha discutido y se ha negado la posibilidad de que se incremente, cuando las estadística que acá se presentó es que se incrementaron las denuncias para asistir a mujeres en situación de violencia de género. Contradictoriamente, no se está llevando adelante una política para poder asistir y prevenir.”

Hacia el cierre se refirió a los niveles de pobreza, haciendo alusión al 40,6% en el país y 27% en la Ciudad de Buenos Aires. “Según nuestro relevamiento, 13 mil personas asisten a 100 comedores que no reciben asistencia estatal y hace 3 años que no se abren comedores en la Ciudad. Es enorme la miseria y el impacto que tiene en la población. No hay planes de vivienda, se están recortando alimentos en los comedores. Es un tema que hay que atender. La demanda en los barrios es creciente.”

Read more

Read more