Ante la falta de agua, asamblea popular en Los Ralos

En la noche del miércoles y luego de un agobiante día de calor los vecinos de Los Ralos (Tucumán) se reunieron en una asamblea popular para discutir sobre la falta de provisión de agua en la zona. Sucede que hace ya tres días una importante cantidad de barrios no tiene agua corriente, a esto debemos sumarle los regulares cortes de energía eléctrica por parte de Edet.

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) se ha olvidado de los vecinos de Los Ralos, el personal de la empresa en la zona argumenta que se habría roto una bomba que es la que provee de agua a los vecinos. La falta de agua, con las altas temperaturas de los últimos días y en medio de un nuevo pico de la pandemia, es un caldo de cultivo para numerosas enfermedades.

Decenas de vecinos reunidos en asamblea le exigieron al delegado comunal que tome cartas en el asunto, pero por ahora el delegado permanece desaparecido y no da cuenta de sus responsabilidades. La asamblea resolvió movilizarse a la sede de la Comuna para realizar el reclamo al delegado y si este no se encontrara allí, ir directamente a su casa.

La problemática de la falta de agua no es patrimonio exclusivo de Los Ralos, se trata de una problemática provincial. Tucumán no es una provincia donde falte el agua, no es ese el problema, si no que no se hicieron las obras necesarias para su correcta potabilización y distribución. El agua está, no hay condiciones para llevarla a cada domicilio. Vecinos de Alderetes, Las Talitas y de distintas localidades están sufriendo el mismo problema y se están organizando en asambleas para discutir una salida.

Jaldo y Manzur deben dar la cara. Durante la última campaña electoral se prometieron obras faraónicas que nunca se cumplen, los tucumanos necesitan primeramente agua potable y un suministro de energía constante.

La asamblea de Los Ralos decidió mantenerse en alerta ante la falta de soluciones por parte del gobierno.

Read more