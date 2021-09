CABA: Plan Futuro… de vaciamiento y precarización educativa y laboral

El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta lanzó un el denominado «Plan Futuro». El mismo fue presentado como parte de la campaña electoral hacia noviembre, y consta de cinco ejes interministeriales relativos a «bienestar integral, seguridad, educación y trabajo, transformación urbana y ciudad digital».

La legisladora porteña Amanda Martín (PO-FIT-U) presentó un pedido de informe sobre el alcance de un Plan que apunta precarizar aún más las condiciones de miles de cientos de pibes en materia educativa y laboral como aristas de un mismo ataque a la salud y al ambiente.

El proyecto presentado esgrime como argumento sumar las voces ciudadanas y conocer en profundidad sus intereses y prioridades para delinear políticas públicas acorde a las necesidades de los porteños. En dicho plan se plantea que la ciudadanía porteña puede anotarse en audiencias públicas de las cuales las dos temáticas que reciban mayor inscripción será sometida a las llamadas » mesas de diálogo» entre el 13 y 21 de octubre. También el ejecutivo plantea que a través de estas consultas ciudadanas, ,lxs vecinxs, podrán formar parte de la coautoría de proyectos. Todo parecería formar parte de un universo donde los principios republicanos son imperantes, sin embargo el GCABA se caracteriza por esconderse detrás de la pantalla discursiva del diálogo pero no pasa de ser una impostura absoluta.

Por caso los reclamos permanentes de vecinxs, trabajadorxs de la salud, de la educación y municipales en general, colectivos de lucha por la educación pública, la vivienda, organizaciones ambientalistas y organizaciones sociales vienen planteando no sólo ser escuchados en sus reclamos sino avanzar en respuestas concretas a cientos de reclamos que a diario se dan a conocer a través de diferentes modalidades incluyendo movilizaciones callejeras en torno a exigencias vinculadas contra la explotación y especulación inmobiliaria, la falta de trabajo, los recortes en comedores barriales, la imposibilidad de acceder a una vivienda e incluso ante la debacle en relación a la infraestructura escolar y la falta de vacantes en las escuela públicas de la CABA, ni hablar de los reclamos salariales de lxs trabajadorxs de la Ciudad, quienes ven subsumidas sus remuneraciones ante la inflación y postradas bajo el costo de la canasta básica, así como el reclamo contra el vaciamiento en el sistema estatal de salud y el pase a carrera profesional de lxs enfermerxs.

Pero Larreta en materia del “como si” no se priva de nada, alude a abstracciones para conformar un intento de cuerpo de propuestas contrarias a los verdaderos intereses de lxs porteñxs. La enumeración discursiva puede sonar bonita pero no debe tomarnos desprevenidxs, cada planteo esconde el vaciamiento de la salud y la educación pública, la desinversión en políticas de género e incluso el cierre de Centros Integrales de la Mujer (CIM), la falta de trabajo genuino y perspectiva para la juventud, para esta última plantea ir a fondo con la obligatoriedad del trabajo no remunerado al cual llama de manera falaz “pasantías”.

Detrás de este término esconde el trabajo gratuito de miles de cientos de jóvenes estudiantes a quienes este gobierno les ha negado el acceso al derecho a la educación por no entregar conectividad y dispositivos para afrontar la virtualidad escolar, tampoco menciona plan de becas alguno para aquellxs estudiantxs que la requieran para darle continuidad a su formación, y coloca el eje educativo reafirmando su política de una formación adaptada a un mundo de trabajo precarizado y cuasi esclavo. Alertamos a lxs estudiantes, docentes y comunidades que es imperiosa la organización contra la profundización de este Plan que empalma de lleno con las ya probadas reformas vaciadoras y antieducativas como es la NES, la Secundaria del Futuro y la Secundaria 2020, todas desprendidas de las leyes (anti)educativas del kirchnerismo y menemismo. Muy por el contrario a desarrollar políticas que atiendan y reparen la actual situación, es paradigmático, sin embargo, como Larreta hace una utilización de lxs vecinos como carnada para reforzar el eje represivo: en el único eje del Plan en cuestión que menciona un aumento presupuestario es en el de Seguridad, tal como bien sucediendo hace años, los fondos destinados a las fuerzas represivas no ha detenido su crecimiento, en tanto el de Educación y Salud han sido víctimas años tras año del efecto de caída libre.

En este sentido llamamos a lxs vecinxs de la CABA y a sus trabajadores, a los colectivos de lucha por el medio ambiente, la salud y la educación a permanecer en estado de alerta y movilización, este tipo de planes no hacen más que apuntar a dar por tierra con las conquistas y reclamos vigentes y actuales abiertos por la crisis que ha arrojado a cientos de porteñxs (cuando no expulsadxs de la Ciudad) a situaciones extremas por las políticas de Larreta junto a quienes conforman los bloques mayoritarios de la CABA responsables de la garantía de paz social como es el caso de las conducciones sindicales kirchnerista de los sincatos UTE-CTERA, la AGTSyP e incluso el SUTECBA de Alejandro Amor primer candidato del Frente de Todos.

Desde el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores continuamos reclamando universalización de becas estudiantiles acorde a las necesidades y el ritmo inflacionario, conectividad y dispositivos digitales, vacante para todxs, plan de obra de infraestructura escolar con control de docentes, sindicatos y familias, pase a la carrera profesional de enfermería, acceso a la salud pública y a todas y cada una de las especialidades, apertura de Centros Asistenciales de la Mujer en todas y cada una de las barriadas populares, pase a planta permanente de las trabajadoras de la línea 144, y el aumento presupuestario en las áreas respectivas.