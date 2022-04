CABA: reforma del Estatuto Docente

Soledad Acuña - Ministra de Educación de CABA

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura Porteña inició organizó dos jornadas de exposición, luego de haber impuesto una proyecto de reforma que ataca condiciones laborales y derechos, y extorsiona a la docencia con la titularización. La misma se encuentra limitada en la letra del proyecto, dejando a quienes vienen siendo vulnerados en sus derechos más elementales, en relación a la estabilidad laboral, fuera de lo que debiese ser una reparación de más de una década de incumplimiento, por parte del Estado, de lo que está establecido en el Estatuto Docente.

Con el disfraz de creación de un puñado de cargos, que no responden a necesidades educativas reales, intentan instalar el salario por mérito, terminando de pisotear la ya vapuleada antigüedad docente e instalando una diferenciación salarial que, el propio gobierno, determinará la posibilidad de alcanzarla, ya que la cantidad de cargos de creación quedarán al arbitrio del Ministerio.

No obstante, dicha diferenciación tampoco redundará en beneficios ni solución de la pérdida salarial debido a la inflación y a los salarios de hambre que, lejos de cubrir los índices inflacionarios, ha quedado sepultado por los mismos. Mientras los ” términos y condiciones”, de dicha reforma, se desconocen, el gobierno pretende que se les firme un cheque en blanco y para ello montan un “como si” participativo para legitimar la imposición de su reforma laboral encubierta, pero abriendo el paraguas al respecto del rechazo seguro de la dirigencia sindical

Las jornadas

El día martes 5 de abril expusieron los sindicatos. El contenido de estas intervenciones osciló entre el rechazo al proyecto (UTE- Ademys- Camyp), la exigencia de la separación de la titularización docente de la iniciativa gubernamental y la aceptación de la reforma por parte de los sindicatos integrados al gobierno de Larreta- Acuña como SUTECBA, Adef y el reaccionario Seduca, quien además se pronunció en contra de cualquier iniciativa de lucha docente que enfrente dicha reforma. Cabe señalar que el combativo Ademys y la UTE convocaron una concentración con cese de tareas el día del comienzo de las mencionadas jornadas.

Ademys, en su intervención a través de su secretaria general, destacó la denuncia al respecto del carácter del proyecto de reforma del Estatuto como una reforma laboral, que surge de la política anti educativa del Gobierno, y señaló diversas necesidades emergentes vinculadas al presupuesto educativo recortado: los salarios docentes de miseria, las necesidades de lxs estudiantxs y sus familias, y la proximidad que tiene la docencia a dichas realidades que engrosan los números de hambre, miseria y desocupación.

En este sentido desde el propio sindicato se están llevando adelante asambleas en diversas escuelas debatiendo en qué consiste el proyecto de ley, remarcando las mentiras de Larreta- Acuña, la exclusión de cientos de miles de docentes de la titularización y la necesidad de abrir un canal de acción en defensa del Estatuto, contra el salario por mérito y por la titularización y regularización de los actos públicos de la docencia secundaria, técnica, terciaria, socioeducativa, y Equipos de orientación escolar.

Por su parte UTE, remontándose a la historia de la sanción del Estatuto, resaltó el proceso de verdadera participación del que resultó el mismo y, en lugar de una reforma, retomaron su antiguo planteo de la aprobación de una ley de paritarias de la CABA.

El segundo día de exposiciones fue el miércoles 6/4, allí resonaron las voces docentes que, en su mayoría, expresaron la falacia que representa un proyecto que no surge de las escuelas y sus necesidades reales. Por caso, la creación de nuevos cargos no viene a solucionar en absoluto los profundos inconvenientes que atraviesan los estudiantes, que fueron dejados a merced de la pobreza y de la falta de conectividad y dispositivos durante la la pandemia. Por supuesto que el ejecutivo no se privó de convocar directivos adeptos a la gestión, quienes expresaron su apoyo incondicional al gobierno de la CABA y aplaudieron la gestión del ajuste y el recorte educativo.

Tribuna Docente participó de las jornadas con la exigencia de la titularización del conjunto de la docencia, con un pronunciamiento rotundo contra cualquier intento de reforma que viene a legalizar la precarización educativa, que contiene medidas que no mejoran bajo ningún concepto ni la situación de lxs estudiantxs ni la de la docencia, y que incluye la instauración del salario por mérito. Así mismo señaló la farsa de las dos jornadas convocadas por el oficialismo en tiempo récord ya que, un método verdadero de participación, debería ser organizado mediante jornadas institucionales en las escuelas con suspensión de clases.

El gobierno de Larreta-Acuña no va a aflojar en su intento permanente de asedio a los derechos y conquistas educativos y laborales. Tal como señalamos desde el mismo día de presentación del proyecto de reforma del Estatuto, bajo el eufemismo de Fortalecimiento de la Carrera Docente, el gobierno sólo intenta aplicar una reforma laboral que abra las puertas a una mayor precarización y ataque a la antigüedad docente y al salario. El ingreso, la permanencia, el ascenso y la jubilación está en la mira del FMI con quién Larreta quiere cumplir al igual que Fernandez-Fernandez- Massa, para ser presidenciables en el 2023.

La política de ajuste y reformas laborales y previsionales se intenta imponer a como de lugar. Un avance de estás características sobre el Estatuto Docente y la Carrera sólo promete más reformas y vapuleos al conjunto del magisterio.

La conducción del sindicato mayoritario UTE-CTERA quien, discursivamente, rechaza el proyecto en cuestión, debe ponerse a la cabeza organizando las escuelas mediante un plenario abierto a la docencia de la CABA para exponer un rechazo contundente y lograr la conquista de la titularización del conjunto de la docencia vulnerada. Ademys Multicolor, a la cabeza de estos reclamos, se encuentra en una campaña en el gremio con el objetivo de derrotar esta reforma laboral encubierta.

Tribuna Docente, el Partido Obrero y lxs legisladorxs del Frente de Izquierda -Unidad a disposición de la lucha docente y sus reclamos.