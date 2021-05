Cintia Frencia: “solicitamos suspensión de la presencialidad en las escuelas” de Córdoba capital

La concejala del Frente de Izquierda-PO, Cintia Frencia, solicitó la interpelación del intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, ante el agravamiento de la crisis sanitaria. La capital de la provincia es uno de los epicentros en donde la pandemia ya puso a hospitales el borde del colapso.

En este escenario, ahora la oposición patronal busca despegarse de la orientación que llevó a la presente situación de crisis sanitaria. Sucede que todos los bloques patronales permiten que las empresas de colectivos continúen brindando un servicio de transporte en donde lxs usuarixs se aglomeran, a pesar de que reciben millones en subsidio sin ningún tipo de control.

También se continua con las escuelas abiertas, a pesar de la falta de elementales medidas de bioseguriad, con directivos y docentes que no están vacunados, con alumnxs en un cuadro de carencia que hacen imposible cursar. La gestión de Martin Llaryora no tiene en cuenta que “con hambre no se puede estudiar”.

En lo que respecta a los Centros de Salud, se encuentran abarrotados, sin insumos, ni especialistas. Es decir que la pandemia vino a agravar un cuadro de vaciamiento del sistema de salud.

El intendente Martin Llaryora en declaraciones a Rio Mitre planteo que “es esencial sostener la educación y actividad económica”. También indicó, a la citada fuente, que su gestión “mantendrá la cautela”, en momentos en que especialistas indican que hay que tomar medidas para cortar la circulación del virus.

Las filas de varias cuadras en el centro y los barrios de la ciudad, son una expresión del avance de la pandemia. Sin embargo, el intendente realiza declaraciones grandilocuentes sobre testeos que falta. En ese sentido en la Direcciones de Especialidades Médicas (DEM) y en los CPC, los horarios de testeos son reducidos, y hasta hay cupos de hasta 100 personas.

En este marco, la Concejala Cintia Frencia viene planteando todo un programa de defensa de la salud de la población, que se respondan los reclamos pendientes como mejorar el sistema de transporte, y suspender la presencialidad en las escuelas garantizando la educación virtual. Además, presento un proyecto de vacunas para todxs, y eliminación de patentes.

En relación a la gestión de la pandemia por parte del intendente Llaryora, Frencia afirmó que «su política es criminal y las consecuencias están a la vista. Hemos llegado a este nuevo pico por la negativa del gobierno a tomar medidas sanitarias necesarias que restrinjan las grandes concentraciones de gente en los lugares de trabajo, que descomprima la circulación”.

La Concejala afirmó que “para avanzar en la defensa de la salud de la población es necesario disponer de los recursos para garantizar el ingreso de los trabajadores que fueran afectados por las restricciones, evitando el avance del hambre y la pobreza. Pero nada de esto está en la agenda de Llaryora. Al gobierno municipal, al igual que la provincia, lo mueve el único interés de preservar las ganancias de un puñado de empresarios amigos.»

Cintia Frencia planteó que «ante la grave situación corresponde que el intendente venga a rendir cuentas al Concejo Deliberante, y por eso solicitamos la interpelación ante este organismo. Advertimos que la audiencia solicitada por la oposición no solo es inocua, sino que intenta ocultar la complicidad de la UCR, el PRO y el resto de los bloques en el estado de situación de la ciudad. Han sido estos bloques quienes más insistieron en sostener la presencialidad en las escuelas, flexibilizar protocolos, y liberar la producción, incluso convocando a trabajadores dispensados».

Para afrontar la crisis Frencia insistió en que «el Concejo debe dar tratamiento inmediato a los proyectos presentados por el FIT dónde solicitamos la suspensión temporal de la presencialidad en las escuelas, junto a medidas para que se garantice la conectividad y el servicio de comedor; la declaración de emergencia sanitaria en el transporte disponiendo más unidades y frecuencias; y un plan de vacunación para toda la población que comience por los servicios esenciales incluyendo al transporte”.

