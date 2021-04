Córdoba: Epec quiere otro tarifazo del 9,84% para clientes residenciales

La empresa provincial de energía de Córdoba (Epec) trasladó un pedido de aumento del orden del 9,84% al Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep). El incremento tendría impacto en las boletas del servicio para clientes residenciales. En tanto, para los denominados “grandes” consumidores la suba será del 5,26%, y para el caso de las cooperativas del 2,74%.

Las facturas ya registraron aumentos el año pasado, de modo que el argumento de “atraso tarifario” que aduce la empresa producto de un supuesto congelamiento no se ajusta a la realidad. Es de público conocimiento que familias denunciaron que el costo de las boletas se les duplicó, sextuplicó, o más; al punto de no poder pagar porque el incremento no guarda relación con los salarios y jubilaciones.

Este nuevo pedido de aumento llega cuando la cantidad de clientes que registran deudas con la Epec asciende al 13%, porcentaje que representa unos 130 mil usuarios en toda la provincia. Antes de la pandemia este indicador estaba en el 3%. La empresa provincial de energía mantiene los planes de pago de 30 cuotas, lo que da cuenta de un marcado deterioro de los ingresos que no alcanzan para estar al día con el servicio.

Se descuenta que el Ersep aprobará este nuevo pedido de incremento en la boleta, como lo viene haciendo ante cada pedido de aumento del servicio, al punto de no responder presentaciones de vecinxs, como la impulsada por Soledad Díaz García legisladora (MC) por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda.

Además, es necesario señalar que el Ersep ya habilitó subas trimestrales en el servicio de energía eléctrica, sin la necesidad de realizar previamente audiencias públicas; y que en la misma resolución se permite trasladar el costo mayorista de la energía eléctrica a los usuarios residenciales. La mencionada vocera del PO denunció la resolución y apuntó contra la Fórmula de Actualización Trimestral (FAT), que habilita una actualización tarifaria por inflación.

Así las cosas, está en curso un nuevo tarifazo de la energía eléctrica, que forma parte de la orientación ajustadora del gobierno provincial de Juan Schiaretti, en sintonía con la política energética del gobierno nacional de Alberto Fernández. Es necesaria una intervención popular que impulse la apertura de los libros de la empresa, para que el pueblo sepa cuáles son los verdaderos costos de producción y distribución de energía eléctrica. Esto como parte de un planteo tendiente a poner a la Epec bajo control de trabajadores y usuarixs.

