Córdoba: presentación judicial en defensa de la ocupación de Barrio Ferreyra

El lunes 27 de septiembre las familias de la toma de tierras de Barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la Ruta Nacional 9 en Córdoba, realizaron una presentación judicial en defensa de la ocupación pacífica que vienen llevando adelante desde hace más de un año y medio. El recurso jurídico se presentó en Tribunales II, pasadas las 10:30 horas. El mismo se dio bajo el patrocinio letrado de Soledad Díaz, abogada y dirigente del Partido Obrero, y junto a Emanuel Berardo, que es dirigente del Polo Obrero. La banca del FIT-U que ocupo en el Concejo Deliberante también apoyó la iniciativa.

La medida forma parte de un plan de acción en defensa de la ocupación, que es la única medida efectiva para que las 130 familias tengan acceso a la tierra. Quienes gobiernan no brindaron ningún tipo de asistencia ni salida para quienes viven en el predio, que antes de la ocupación era un basural. Además, vale señalar que el gobierno provincial de Juan Schiaretti no solo no construyó ninguna de las 25 mil viviendas que prometió, sino que su gestión es responsable de los desalojos represivos con los que se levantaron tomas de tierra como la de Juárez Celman o Estación Ferreyra.

En relación a la presentación, Soledad Díaz indicó que “nos presentamos ante la Fiscalía 2-1 a raíz del allanamiento ordenado el pasado 6 de septiembre, cuando con un descomunal operativo policial ingresaron al asentamiento bajo el argumento de relevar la situación de los ocupantes. Los recientes antecedentes indican que este tipo de operativos buscan preparar las condiciones para un desalojo”.

Soledad agregó que el hostigamiento y la represión que tuvo lugar días atrás contra las 130 familias “es lo que ocurrió el año pasado en la toma de Estación Ferreyra, donde incluso el abogado representante de las familias ocupantes Jorge Navarro y yo terminamos ilegalmente detenidos junto a otras manifestantes, por defender el derecho a acceder a la vivienda digna. Con topadoras y un descomunal operativo represivo destruyeron las precarias casas de las familias para que ese terreno sea utilizado como el basurero de las industrias de los alrededores”.

“La política represiva de Schiaretti en esta materia busca preservar los intereses de los grandes especuladores inmobiliarios y la industria, que se apoderan del suelo urbano para desarrollar un negociado, agravando el déficit habitacional que supera a las 300 mil familias en la provincia. Esta posición solo puede ser enfrentada con la organización colectiva de las familias” concluyó Soledad.

En tanto, Emanuel Berardo declaró que “en la ocupación de Ferreyra son 130 familias que se ven imposibilitadas de alquilar, mucho menos de acceder a la tierra. Ellos encuentran en la toma de terrenos la única vía para darles un techo a sus hijos. Ahí donde había un baldío hoy hay decenas de hogares. Sin embargo, el gobierno no solo descarga un hostigamiento judicial y policial, sino que les niega el acceso a servicios esenciales. Es la misma situación por la que atraviesan las familias de Barrio Malabrigo, quienes desde hace tres años reclaman luz y agua”.

“Acompañamos la lucha de estas familias, al igual que lo hemos hecho en cada ocupación, pero defendemos una salida de fondo. Es necesaria la creación de un banco de tierras fiscales y el desarrollo de un plan de viviendas populares. Una iniciativa de estas características resolvería el problema de la vivienda y del trabajo, y es por esto que lo hemos defendido en las calles, en la Legislatura y en el Concejo. Avanzar en este sentido implica terminar con un modelo de ciudad diseñado para los especuladores inmobiliarios y las grandes constructoras, y organizar los recursos para dar una salida a las demandas de las mayorías populares”, finalizó Emanuel.

El gobierno municipal de Martin Llaryora viene de aprobar en el Concejo Deliberante un convenio para “urbanizar barrios populares” como parte de su campaña electoral. La ocupación de Ferreyra, como así también las carencias generalizadas de servicios elementales en las barriadas populares, dan cuenta de que quienes gobiernan no pueden ofrecer una salida. La misma vendrá únicamente de la mano de una intervención independiente de los gobiernos. Solo lxs trabajadores podemos darle una salida a esta crisis.

Vamos por un plan de viviendas populares y la creación de un banco de tierras, bajo la perspectiva de que la tierra sea para la vivienda de lxs trabajadores, y no para lxs especuladores.

