Córdoba: “quienes componemos esta lista somos laburantes que la peleamos todos los días”

Silvina Peirú es médica especialista en obstetricia y vive en Villa General Belgrano, en Córdoba, desde hace 15 años. A sus 51, es mamá de tres hijes, ejerce desde hace 12 años en el servicio de tocoginecología del hospital regional Eva Perón, en Santa Rosa de Calamuchita, y es también candidata de la lista del Partido Obrero (Obrera y Popular, 14U) en el Frente de Izquierda – Unidad cordobés.

Su militancia inició a partir de su condición de madre luego del año 2000, como una necesidad de cambiar la manera en que las personas con posibilidad de gestar y sus hijxs viven el nacimiento, bajo el concepto de «parto respetado», que visibiliza la violencia obstétrica. Esto la llevó a integrar la Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y el Nacimiento.

Desde su lugar, Silvina es una defensora e impulsora de la Ley 25.929 de Parto Respetado en Argentina, convirtiéndose en una referente a nivel nacional de los partos en casa y de la lucha por los derechos durante el alumbramiento y el nacimiento como así también por la efectiva implementación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En diálogo con Prensa Obrera nos comentaba: “la violencia obstétrica es, dentro de todas las violencias, una de las más invisibilizadas. Se ha naturalizado que a las mujeres se nos puede hacer cualquier cosa en esa instancia sobre nuestros cuerpos”. En ese sentido recalcó que quien recién parió “pocas veces tiene fuerza para salir a batallar”, siendo los canales de denuncia un obstáculo antes que una vía real de contención.

Además, Silvina interviene activamente en la cuestión sindical, siendo miembro de la UTS Córdoba. En sus palabras: “estamos en la lucha por salarios dignos, para que se termine la precarización laboral (…) durante la pandemia han quedado más visibilizadas todas las problemáticas de salud, la escasez de personal, la enorme cantidad de personal precarizado, las condiciones infrahumanas en las que estamos trabajando, los sueldos de miseria”. Silvina destaca que “necesitamos un trabajo digno a un sueldo digno, que por lo menos esté por encima de la canasta básica, con paritarias que no sean a la baja, sino dignificantes de la tarea que hacemos, a condiciones laborales adecuadas y que existan las camas y el personal suficientes”.

En su lucha por los derechos reproductivos y sexuales, la candidata explica: “es urgente poner en la letra grande los derechos en el nacimiento. Hay epidemia de cesáreas, hay una epidemia de partos intervenidos, de lesiones a mujeres en las salas de partos, de violencias tremendas”. A esto le agregó la necesidad de la aplicación de la Esi laica y científica en las escuelas, no solo desde la anticoncepción. Dice Silvina: “en el sector público no todas las mujeres tienen acceso libre y gratuito a la anticoncepción, faltan anticonceptivos. Así, la burocracia del sistema hace que algunas mujeres desistan; por ejemplo, en mi hospital, las ligaduras de trompas están suspendidas por el Covid, entonces la que quiera acceder no puede porque no es una urgencia. Esto también promueve las cesáreas, porque se realizan ambas intervenciones a la par, con un costo físico tanto para el bebé como para la mamá”.

Además remarcó que “siguen sin existir políticas claras respecto de cómo se asiste y se contiene un proceso de abuso sexual, ni cómo son las vías de denuncias. Tampoco el personal de salud está capacitado ni en cuestiones de género ni en cómo proceder ante este tipo de violencias de índole sexual, o en lo que yo siempre defiendo, el parto respetado”.

Silvina también se refirió a la precarización laboral y el pluriempleo en el área, ya que “al faltar gente, es tanta la demanda, y tantas las mujeres que una atiende, que el agotamiento mismo a veces te hace no estar tan atenta como deberías a ciertas cosas. Tiene que ver cómo está estructurado el sistema de salud”.

Respecto de su participación en la Lista Obrera y Popular hizo hincapié en que en ella están contempladas todas las realidades, así la pelea es “llevada a adelante por las bases, por la gente que padece la política que tenemos en este momento. Me gusta mucho que existan personas que están peleando desde su auténtico lugar, que no están en una situación de poder, sino que es gente que labura, como todos, que vive la realidad de un país y que la padece y la pelea todos los días, que se organiza, y en esa organización tiene fuerza. Y esa fuerza rompe todos los cimientos, rompe el asfalto y hace que florezca, así que para mí es un orgullo estar ahí con gente que labura y que está poniéndole el pecho, la fuerza y la conciencia al día a día”.

La política “se tiene que expresar en personas que sean reales, que vayan a la salud pública, que entiendan que la misma no debe ser un privilegio, sino un derecho”. “Por eso llamo a votar a esta lista, porque quienes la componemos somos laburantes, somos personas que venimos caminando la calle hace mucho tiempo, y conociendo realidades y acompañando situaciones de quienes menos tienen”. Por último, concluyó: “si tenés una lista con gente que nos puede mirar a los ojos… y, yo la votaría solamente por eso, porque en esa mirada está la lucha”.

