Córdoba: Tribuna Docente integra y convoca a votar la “Lista Obrera y Popular” del Partido Obrero en el FIT-U

Desde la agrupación antiburocrática Tribuna Docente integramos la “Lista Obrera y Popular” del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad; una lista que se caracteriza por representar en el terreno político las luchas, los reclamos y la organización de los y las trabajadoras. La lucha docente por la defensa de la educación, la escuela pública y las condiciones de trabajo para enseñar y estudiar es un eje central en la conformación y el programa de esta lista.

La lista está integrada por referentes de las luchas gremiales y sindicales que el movimiento obrero desarrolla en la provincia a pesar de la entrega de la burocracia sindical, por referentes del movimiento piquetero independiente que lucha contra el hambre y la desocupación, por referentes de la lucha ambiental, del movimiento de mujeres y de todas las luchas sociales que tienen a los reclamos populares como protagonista.

La burocracia sindical ha anunciado alegremente su integración a la listas del Frente de Todos en Córdoba y lo ha hecho asumiendo de forma explícita que es parte de su tarea de “lograr consensos” por la unidad del peronismo. Es decir que no solamente se integra a las listas patronales del gobierno nacional, que mantiene el salario docente en menos de la mitad de la línea de pobreza, con un sistema educativo absolutamente descuartizado, que ha impulsado la armonización jubilatoria y que promueve las reformas laboral y educativa, sino que además pretende que esta integración no vaya en desmedro del acuerdo profundo y programático que tiene con el gobierno de Córdoba. La conducción de Uepc (sindicato docente) que celebra su integración al Frente de Todos forma parte del gobierno provincial con el Ministro de Educación Walter Grahovac a la cabeza. No es casualidad que al frente de sus listas vaya un hombre salido del delasotismo y el schiarettismo.

Con su integración a las listas del oficialismo nacional y su compromiso con el peronismo provincial, la burocracia sindical pretende encerrar a la docencia con las cadenas que ella misma se ha forjado. Pero la docencia se organiza, interviene y lucha por sus reclamos a pesar de estas intenciones. Así, todas las iniciativas de lucha que promovió la docencia en la última etapa se han organizado de forma independiente de la burocracia sindical, desde el reclamo por los nombramientos, por las condiciones para la presencialidad y para la virtualidad, hasta la lucha por el salario y contra la reforma jubilatoria. Por eso conformamos la Lista Obrera y Popular del Partido Obrero en el FIT-U, porque todos estos reclamos y esta forma de intervención independiente son el contenido, el método y el eje central de esta lista.

Por ese motivo, a la lista la integran Anabel Allochis, delegada escolar y dirigente de Tribuna Docente, Alejandro Roqueiro, delegado departamental antiburocrático por el Furu (Frente de Unidad por la Recuperación de Uepc), María Belén Berdini, reconocida luchadora docente de Punilla, Cintia Frencia, docente de nivel primario y docente universitaria, actual concejala del FIT en el Concejo Deliberante de Córdoba, Susana Rins, delegada escolar de la combativa Lista Fucsia del Suoem junto con referentes de lucha del movimiento obrero ocupado y desocupado, del movimiento sindical antiburocrático y del movimiento piquetero independiente.

La “Lista Obrera y Popular” del Partido Obrero está integrada y encabezada por luchadores y organizadores de la lucha independiente de los trabajadores, a diferencia de las otras dos listas que intervienen en la interna del Frente de Izquierda, que prefirieron privilegiar las referencias mediáticas a las de los luchadores y el movimiento obrero.

Por el programa de nuestra lista, de defensa de la educación y la escuela públicas, aumento de presupuesto, becas y todos los derechos y garantías para poder enseñar y estudiar.

Porque está integrada por los protagonistas de las luchas de los trabajadores y la docencia.

Por lo que representa en cuanto a método para defender el Frente de Izquierda como una herramienta política de intervención independiente del movimiento obrero ocupado y desocupado.

Llamamos a los y las docentes a sumarse a la campaña, a votar y a fiscalizar para defender el voto de trabajadores por la «Lista Obrera y Popular» del Partido Obrero en el FIT-U. Este sábado 31 de julio haremos un Plenario presencial de Tribuna Docente para darle un gran impulso a esta campaña.

