Cutral Co-Plaza Huincul: ¿qué hacer con los ingresos millonarios del yacimiento El Mangrullo?

Las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul gozan de un beneficio económico extraordinario que ningún municipio tiene en todo el territorio nacional: son poseedoras de su propio área gasífera, El Mangrullo. Las puebladas de los ’90 fueron las responsables de semejante conquista popular que, paradójicamente, el pueblo de la comarca petrolera no puede gozar.

La operadora que tiene la concesión del área hoy en día es Pampa Energía. Esta debe girar parte de sus ganancias en materia de regalías a los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul. En la actualidad se conoce que los municipios reciben a razón de 45 millones de pesos mensuales. Según algunos medios virtuales locales, un salto en la exploración y producción de gas impulsaría a la distribución de una renta de entre 90 y 120 millones de pesos mensuales a cada municipio. Si la cifra se anualiza serían entre 1.000 y 1.200 millones al año, es decir, un tercio del presupuesto municipal de Cutral Co y casi la mitad del de Plaza Huincul.

A pesar de estos ingresos extraordinarios, Cutral Co y Plaza Huincul están golpeados por la desocupación, el trabajo precario (plus y decretos) y la falta de acceso a la vivienda. Según los trabajadores municipales, solo en la localidad de Cutral Co hay alrededor de 3 mil compañeros y compañeras bajo el esquema de Plus municipales, algunos hace más de 25 años, sin ningún beneficio del trabajo de convenio. Vemos aquí al Estado como el principal explotador y negrero. La desocupación es fatal, casi diariamente asistimos a cortes de ruta o accesos a yacimientos en reclamo de trabajo genuino. La falta de vivienda propia se ha agudizado dramáticamente. En lo que va de este año se desarrollaron dos ocupaciones de terrenos en ambos municipios que, posteriormente, los Ejecutivos lograron desarticular con promesas de reubicar a las familias sin techo propio.

Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad tenemos una posición muy concreta en relación a la renta que se percibe del Mangrullo. En primer lugar, se debe avanzar en un esquema progresivo de pase a planta de aquellas compañeras y compañeros de mayor antigüedad de la órbita municipal con el reconocimiento de la antigüedad. Por otro lado, debe impulsarse un plan de obras públicas mediante la construcción de viviendas populares y desde allí generar puestos de trabajo genuino bajo convenio de la construcción. Para que esto suceda los libros contables de los municipios deben ser abiertos y estar sometidos a una auditoría independiente de los gobiernos municipales. Con este programa obrero y popular enfrentamos la crisis que generan y generaron los que nos gobernador en las últimas décadas.