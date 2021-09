“El FIT-U ha colocado en la campaña los principales problemas de la población trabajadora”

Foto: Federico Imas

El Frente de Izquierda Unidad realizó este miércoles 8 una conferencia de prensa de cierre de campaña hacia las Paso en el Hotel Tribeca -ubicado en el centro porteño-, con los principales candidatos de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.

Gabriel Solano, candidato a legislador por CABA, señaló que esta campaña es “de las peores campañas que se han visto. A los candidatos de los bloques principales no se les cae una idea. Hablan de temas diversos que no se condicen con los grandes problemas de las masas”. En medio de una crisis colosal, con un 60% de pibas y pibes pobres, dijo, “los que gobernaron las últimas décadas tienen que estar en el banquillo de los acusados”. Y señaló que los principales candidatos no hablan de ese empobrecimiento “porque quieren cubrir su responsabilidad”.

“Los separan cuestiones menores -prosiguió-, pero a todos ellos los une el FMI. Todos van a votar el pacto con el FMI. En el caso de la Ciudad, desde Santoro a Vidal, pasando por López Murphy y Milei”, dijo en referencia a los candidatos del Frente de todos, Juntos por el Cambio y Libertad Avanza.

“Somos la única lista frentista del único frente de izquierda que existe en Argentina. Cada voto que obtenga el FIT-U nos va a colocar en mejores condiciones para la pelea que viene. Viene la pelea hacia noviembre, por la conquista de bancas, pero por sobre todo, viene la pelea frente a un régimen que más allá de uno u otro partido pretende descargar la crisis capitalista sobre los hombros de los trabajadores”, dijo. Por eso, enfatizó la importancia de desarrollar una salida independiente de los trabajadores.

Myriam Bregman, candidata a diputada nacional por CABA, habló de una campaña “apática” que no entusiasmó a la población. Criticó al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y a Vidal por sus planteos recientes de eliminar las indemnizaciones laborales. Respecto al Frente de Todos, dijo que renueva su candidato cada dos años porque no puede sostener el apoyo político que le dan a la derecha “para que se consolide y lleve más de una década gobernando en la Ciudad”. Se refirió también a la temática ambiental, señalando que “el FIT-U es el único que puede defender la ley de humedales, el único que se movilizó contra el acuerdo porcino”, y criticó al ministro Juan Cabandié, que justificó la contaminación ambiental para pagar la deuda.

Mercedes Trimarchi, candidata a legisladora por CABA, destacó “una campaña militante en la que hemos acompañado todas las luchas, de los trabajadores y trabajadoras, de las disidencias, de la juventud y del movimiento socio ambiental. Y las acompañamos porque somos parte de esas luchas y queremos que sigan estando en el Congreso y las legislaturas”. Resaltó la importancia de que la izquierda esté presente allí, para enfrentar a los partidos que “arman y votan leyes todos juntos en contra del pueblo trabajador”. También cuestionó a Milei: “la única libertad que quiere es la libertad de los empresarios para explotar más a los trabajadores”, dijo.

Romina Del Plá, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, señaló que en el curso de la campaña “hemos constatado el enorme descontento, el enorme crecimiento de la pobreza que atraviesa a las y los trabajadores, a la juventud, en forma abismal”. Polemizó con la candidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz. “En lugar de decir esa barbaridad de que a la izquierda del FDT está la pared, nosotros decimos que a la izquierda del FDT está casi todo lo demás, y estamos especialmente las y los trabajadores que defendemos nuestro salario y peleamos por un salario igual a la canasta familiar, que defendemos los convenios colectivos de trabajo, que luchamos por trabajo genuino”. Mencionó la reciente movilización de 10 mil personas en La Matanza, que instaló los reclamos de los barrios en el centro de San Justo. La situación de ese distrito, dijo, “demuestra a dónde nos lleva el peronismo que ha gobernado las últimas décadas”.

“Solo organizándonos en forma independiente de los principales bloques que han gobernado podemos enfrentar el ajuste y el acuerdo que se está tejiendo con el FMI, que trae una nueva reforma laboral, una nueva reforma jubilatoria, y más ataque a las condiciones de vida de los trabajadores”, añadió. Y contrapuso: “el FIT-U ha colocado en la campaña los principales problemas de la población trabajadora, de los jubilados y la juventud”.

Nicolás del Caño, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, se refirió a una “campaña a pulmón” en toda la provincia, que permitió instalar planteos como la reducción de la jornada laboral a 6hs, el salario igual a la canasta familiar o la cuestión de la vivienda, que tiene del otro lado al Frente de Todos, la fuerza de los desalojadores de Guernica.

Juan Carlos Giordano, actual diputado nacional y candidato, señaló: “¿cómo no va a haber decepción [en la población]? Millones votaron contra Macri y ven que con Alberto Fernández y Cristina Kirchner se agravaron los problemas”. Llamó a votar al FIT-U para que la izquierda continúe en el Congreso.

Entre los numerosos referentes del FIT-U presentes, estaban Vanina Biasi, Tatiana Fernández Martí, Ileana Celotto, Amanda Martín y Fernando Ramal (candidates en CABA); Néstor Pitrola, Gabriela de la Rosa, Guillermo Kane y Daniel Rapanelli (candidates en la provincia de Buenos Aires), Alejandro Crespo (secretario general del Sutna, sindicato del neumático), Rubén “Pollo” Sobrero (secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste), José Castillo, Nathalia González Seligra, Andrés Padellaro y Luana Simioni.