Elecciones provinciales en Jujuy: se presentaron las candidaturas del FIT-Unidad

El 12 de mayo se oficializaron las candidaturas de las alianzas que competirán en las elecciones provinciales el 27 de junio para Diputados provinciales (se renuevan 24 bancas) y Concejales. El Frente de Izquierda Unidad fue el primero en presentar las suyas, cuyas listas están compuestas por trabajadores y luchadores para enfrentar a los partidos patronales que vienen gobernando hace décadas contra el pueblo.

Para diputados provinciales en el FIT-U encabezan los compañeros del PTS, actualmente ocupando bancas, Alejandro Vilca y Natalia Morales. El Partido Obrero, por su parte, aporta a compañeros destacados en las luchas del movimiento piquetero independiente y las barriadas, junto al Polo Obrero, como Pablo Sánchez, Ana María Díaz, Melisa Segovia y Alicia Gareca. Para concejales, la izquierda defenderá bancas en San Salvador donde encabeza Gastón Remy -proscripto por Gerardo Morales y la legislatura para asumir la banca rotativa del FIT- y en Ledesma con el compañero Miguel López también del PTS, actual concejal de dicho municipio. A su vez, el Frente de Izquierda presenta candidaturas para concejales en 9 municipios más.

La campaña de Morales: falsas promesas, la colaboración del PJ y el “fantasma” de Milagro Sala

Entre las presentaciones de las fuerzas patronales lo más llamativo es la enorme disgregación del peronismo provincial al servicio del oficialismo. Además del FIT-U habrá once listas de las cuales dos son de la UCR y siete de las diferentes alas del PJ. El PJ es incapaz de ser una oposición a Morales. El bipartidismo provincial cierra filas en la Legislatura contra los trabajadores y se abrazan en los negocios, a tal punto que en las últimas semanas Morales le renovó el contrato por la limpieza de la Terminal a la empresa Limsa perteneciente a Rubén Rivarola.

El gobernador apuesta a continuar con sus promesas de “desarrollo” provincial a través de la explotación minera del litio, de la planta solar Cauchari y el cultivo de cannabis. Sin embargo, de lo que se trata el “desarrollo” es de un superendeudamiento que lo paga el pueblo con ajuste, del saqueo de las multinacionales contaminantes de los recursos naturales y de negocios con empresarios amigos –y hasta familiares. La “nueva” matriz productiva del gobernador de nueva no tiene nada. Se trata del saqueo histórico de las multinacionales a nuestras materias primas, mediante contratos leoninos para nuestro país, eximidas de impuestos y con una alta contaminación del ambiente. Por supuesto las ganancias se las llevan las multinacionales, mientras que los trabajadores jujeños están cada día más hundido en la pobreza. Frente a la falta de respuestas a las necesidades populares y el fracaso del manejo de la pandemia, Morales se apoya también en el viejo “enemigo interno” de Milagro Sala. En sus últimas entrevistas buscó reflotar su disputa con la dirigente de la Tupac Amaru mostrándose como la defensa de una provincia “sin violencia”. Una impostura de parte de un gobernador que viene de reprimir brutalmente en Campo Verde y que aprovechó el desprestigio de Milagro Sala para avanzar contra el conjunto de los trabajadores. No es más que una jugada electoral para no hablar de los problemas más sentidos de la población trabajadora jujeña.

El FIT-U: una campaña electoral para reforzar las luchas y proponer una salida a la crisis

El ajuste y la crisis no paran de agravar las condiciones de vida de los trabajadores. Tanto Alberto Fernández y Morales tienen como hoja de ruta el acuerdo con el FMI, el endeudamiento y el ataque al salario, las jubilaciones, la salud y la educación. En medio de la segunda ola del Covid-19 continúan priorizando el normal funcionamiento de la economía, mientras los contagios en los lugares de trabajo son moneda corriente. Jujuy encabeza el ránking de letalidad y las muertes de docentes.

Frente a este cuadro es urgente la intervención independiente de los trabajadores para defender la salud y las condiciones de vida de la población trabajadora. La campaña del FITU tiene que aportar a ese objetivo. Desde la militancia del Partido Obrero y el Polo Obrero saldremos a discutir con los trabajadores el voto al Frente de Izquierda proponiendo un programa obrero y socialista que parta de la defensa del salario, un seguro al desocupado de 40 mil pesos, la vacunación para todos impulsando la intervención de los laboratorios locales que producen vacunas, pero se las llevan, como mAbxience, un plan de vivienda y obra pública financiado con un verdadero impuesto a las grandes fortunas y la suspensión del pago de la deuda externa. Las luchas que se desarrollan en todo el país como los trabajadores de la salud en Neuquén, del citrus en Tucumán o los vitivinícolas en Mendoza son el faro para poner en pie a los explotados de la provincia.

