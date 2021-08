Encuentro vivienda CABA: vamos por el derecho a vivir en la ciudad

El próximo martes 10/8 a las 13 horas en las puertas de la legislatura porteña se realizará un Encuentro de Vivienda por el derecho a vivir en la ciudad. Habrá participación de diferentes barrios y villas de la CABA y pondrán en común su experiencia de lucha por el acceso a la vivienda.

En medio de una crisis social y sanitaria sin precedentes en el país y en la ciudad, la problemática habitacional y la falta del acceso a la vivienda viene creciendo considerablemente. El aumento de la inflación que ha subido muy por encima de los salarios de manera aún más pronunciada en los alimentos y en los alquileres, dos rubros que afectan particularmente a los trabajadores, en la Ciudad de Buenos Aires ha provocado que muchos de los inquilinos deban mudarse a la provincia.

La política que ha llevado adelante el oficialismo en la ciudad, a través de pactos con la falsa oposición peronista, ha sido la entrega constante de tierras públicas, espacios verdes y la venta de terrenos para la especulación inmobiliaria, como lo evidencia el intento de privatización de Costa Salguero o el convenio para construir un Puerto Madero 2 en la costanera sur, lo que ha encarecido notablemente el precio del suelo porteño.

Los procesos de lucha que se vienen dando en CABA, como la toma de La Containera en la Villa 31 por falta de vivienda, la pelea de los vecinos del Barrio Olímpico en la Comuna 8 contra la subasta de los pulmones verdes, los reclamos por una urbanización real y contra los cortes de agua y luz constantes en las villas como la 1-11-14 y la 20 o contra los intentos de desalojo en edificios recuperados como la ex fábrica en la calle Ancaste en Parque Patricios, enfrentan esta política expulsiva y exigen una solución habitacional definitiva para los trabajadores de la ciudad.

Desde el Partido Obrero acompañaremos la pelea para que no continúe avanzando la entrega de tierras y que estas sean destinadas a la construcción de viviendas. El programa que será levantado en el Encuentro de la Vivienda demuestra la organización que vienen teniendo por estos reclamos: disolución de las Corporaciones Antiguo Puerto Madero y Buenos Aires Sur, cuya única finalidad es la venta de terrenos y espacios verdes para la especulación inmobiliaria; urbanización real de las villas; asistencia inmediata frente a una situación de violencia de género, para que las mujeres y diversidades puedan acceder a una vivienda transitoria en camino a una solución definitiva; acceso irrestricto y aumento a 24 mil pesos y actualizado por inflación del subsidio habitacional de la ley 690 que hoy en día no alcanza ni para un alquiler; prohibición de los desalojos de edificios y terrenos recuperados para vivienda; creación de un banco de tierras y viviendas ociosas, que sean destinadas a otorgar una solución habitacional; otorgamiento de créditos a tasa 0 y con cuotas que no superen el 20% del ingreso de las familias para la obtención de viviendas. Estos puntos deben ser parte del programa de lucha a discutir en los barrios y por el cual salir a pelear en la calle.

En el Frente de Izquierda levantamos estos reclamos y daremos la pelea en la legislatura y en las calles hasta que triunfen. Invitamos a todos los procesos de lucha a participar del Encuentro de Vivienda.

Read more