Entretelones de la negociación de Neuquén con los bonistas

El gobernador Gutiérrez y su ministro de Economía, Pons

Como parte de los dichos por el ministro de Economía en su informe virtual a la Legislatura el pasado 1 de junio, el capítulo de las negociaciones por la deuda dolarizada, dejaron expuestas las condiciones leoninas de los bonos emitidos por Jorge Sapag en 2015.

Deuda pública, bonos y negociados

En el capítulo dedicado a explicar el proceso de renegociación de la deuda alcanzado a mediados de noviembre pasado, quedaron expuestas varias cuestiones que en general quedan en la trastienda de esas negociaciones.

El ministro informó que la renegociación de la deuda del bono Ticade, como contaba con garantías de regalías, “era complejo no pagar. No tenían incentivo a aceptar nuestras ofertas, ya que sus pagos los cobran directamente a través de un fideicomiso, lo que impedía que hiciéramos propuestas irrazonables, porque no estaban dispuestos a resignar y nosotros no queríamos romper esas garantías, hubiera sido un desastre para la provincia”.

El ministro admite que tuvo las manos atadas en la renegociación de deuda por un bono que involucra cientos de millones de dólares ¡que fue emitido bajo esas condiciones leoninas por su propio partido y cuando el actual gobernador ocupaba, precisamente, el cargo de ministro de Economía!

Y agregó, rozando el “sincericidio”, que los mismos asesores que colocaron ese bono fueron los que asesoraron su renegociación, colocando al zorro a cuidar el gallinero. Lo cual explica por qué la partida de “comisiones” ha sido reestimada en 170 millones de pesos más que cuando se presupuestó. Y también admitió que la provincia estuvo a 24 horas de caer en el default el año pasado.

Las mismas condiciones se dieron en la negociación con la deuda por el préstamos del banco Credit Suisse y sus sucursal de las islas Cayman, que involucraron más de U$S 250 millones.

La usura de los capitales impulsa el ajuste en la provincia para cumplir con las garantías otorgadas. Desconocer esa deuda es tarea pendiente de la lucha obrera general en la provincia y el país.