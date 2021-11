General Godoy: resolución judicial contra el intendente del Frente de Todos

Liliana San Martín, trabajadora municipal y secretaria del Concejo Deliberante fue violentada por el actual intendente del Frente de Todos, Luis Ivancich, cuando definió, como toda una luchadora, solidarizarse con Carmen, trabajadora rural y municipal, quien había definido encadenarse al municipio exigiendo respuestas por su precaria situación económica, y una serie de irregularidades con una pensión por viudez. En aquel momento, como describe la jueza de la Fiscalía Descentralizada de Villa Regina Claudia Vesprini, Luis Ivancich, el denunciado, cometió violencia de género física leve, social y emocional sobre la víctima. Esta mañana Gabriel Musa, concejal del Partido Obrero, se solidarizó con Liliana y se puso a su entera disposición.

El fallo dispone que Ivancich no puede acercarse a menos de 200 metros de la víctima por al menos 40 días, ni mencionarla y/o hostigarla por cualquier tipo de medio, sea este radial o televisivo, ni tampoco por redes sociales. Aunque la sentencia sienta un antecedente, presenta sus límites. El violento intendente sigue en sus funciones, y su oficina está a solo 15 metros de donde trabaja Liliana. Esto pone en jaque al oficialismo en el Concejo Deliberante, que se niega una y otra vez a darle curso a los pedidos de interpelación al poder Ejecutivo, por las cuentas públicas pero también y justamente por lo métodos patoteros que utiliza, absolutamente ilegales. El Concejo puede incluso tomar proponer medidas ante este tipo de actitudes del Ejecutivo. No solo tenemos un intendente investigado y acusado, sino condenado por violencia de género y en funciones. No hay que desconocer que el fallo le da de alguna manera legitimidad a todas las demás denuncias hechas por la violencia ejercida por el intendente, y que no fueron seguidas por la justicia. Ocurrió con la denuncia del vecino Guillermo Ulrich, y con la del concejal del Partido Obrero, Gabriel Musa. Liliana fue valiente, como hemos sido muchos y denunció el hecho públicamente.

Hay que agregar que el prontuario del actual intendente peronista se completa con otras denuncias, como la de una delegada regional de ATE por violencia de género, y la de la megacausa federal por el plan de viviendas kirchnerista Techo Digno, por la cual el intendente recibió la acusación del Ministerio Público de Río Negro por administración fraudulenta del Estado con falsificación de documento público. Además agregar que Ivancich es tan vip como el presidente Alberto Fernández y todo su gobierno, pues se ha negado a identificar los vehículos municipales que utiliza. Incluso ha vetado por segunda vez una ordenanza (ley) votada de manera unánime por el Concejo Deliberante para que lo haga.

Como se ve, en la localidad, los que se disfrazan de «nacionales y populares», en realidad son violentos, patoteros, vip, clandestinos, antidemocráticos e ilegales. Abajo el régimen patriarcal, patotero y violento de Ivancich y compañía.

Read more